Un footballeur meurt d’une rencontre avec un croco tueur alors qu’il tentait de se rafraîchir dans une rivière

Un joueur de football costaricien est mort la semaine dernière alors qu’il était allé nager pour se rafraîchir dans une rivière et l’a trouvée grouillante de crocodiles.

« Avec une profonde tristesse, nous rendons publique la mort de notre joueur Jesus Lopez Ortiz (Chucho), que Dieu accorde la paix à son âme », a écrit l’équipe locale Deportivo Rio Cañas sur Facebook. « Repose en paix, Chucho, nous partageons la douleur de ta famille. »

Une vidéo horrible montre le croco tueur nageant dans l’eau avec Ortiz, 29 ans, dans la bouche. Les spectateurs crient et pointent du doigt, certains d’entre eux hurlant d’horreur en réalisant que le crocodile a quelqu’un dans la bouche.

Des images publiées en ligne ont également montré des habitants tirant sur le crocodile dans le but de sauver Ortiz. Ils ont finalement réussi à tuer l’animal, une espèce protégée au Costa Rica.

UNE FEMME DE FLORIDE MORTE PAR UN REQUIN AU LARGE DE LA CÔTE DU GOLFE REÇOIT 14 POINTS DE POINT: « NAGE LE PLUS RAPIDEMENT QUE J’AI JAMAIS NAGÉ »

Le crocodile a traîné Ortiz sous l’eau, indiquant clairement qu’il n’était pas vivant, mais la police n’a pas pu dire s’il est mort des suites de ses blessures ou de la noyade, a rapporté Global News.

VEAU DE MORSE ABANDONNÉ DE 200 LIVRES, ALIMENTÉ AU BIBERON, CÂLIN À L’ALASKA WILDLIFE CENTER DANS LA LUTTE POUR RESTER EN VIE

L’équipe a publié une déclaration demandant que personne ne télécharge une vidéo de l’incident et que si une telle vidéo avait été publiée, l’utilisateur la retire par respect pour la famille d’Ortiz.

MONTANA FIANCE TIRE ET TUE UN GRAND OURS NOIR TROUVÉ DANS LE SALON DU COUPLE À 5 PIEDS DE LOIN

« Il y a des enfants, une mère, un père, des frères et une femme qui méritent le respect », a écrit l’équipe. Un cortège funèbre pour Ortiz a attiré « des milliers » qui ont inondé les rues, a déclaré l’équipe.

Ortiz laisse derrière lui deux enfants, âgés de 8 et 3 ans, et sa femme, la Poste de New York signalé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a joué pour le Deportivo Rio Cañas, une équipe locale amateur à Carrillo, à environ 27 km de la capitale, San Jose.

« Nous nous souviendrons de toi dans les nombreuses facettes de ta vie sportive en tant qu’entraîneur, joueur de football et aussi en tant que père de famille. Tu vivras toujours dans nos cœurs Chucho, vole haut ami », a écrit son équipe.