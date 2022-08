Un footballeur lance une attaque choquante contre une arbitre (VIDEO)

L’incident s’est produit dans une province de Buenos Aires en Argentine

Un épisode de ce que la presse argentine a surnommé “violences inexplicables” s’est produit dimanche dans la province de Gonzalez Chaves à Buenos Aires lorsqu’un joueur de football masculin, Cristian Tirone, a semblé frapper l’arbitre féminin Dalma Magali Cortadi à la tête par derrière.

Tirone, qui jouait pour le Deportivo Garmense, a été décrit comme agissant sans provocation étant donné que son équipe gagnait 2-1 contre Independencia de Chavez.

Lorsque Cortadi a appelé une faute pour l’opposition autour de la ligne médiane à partir d’une position non dangereuse, cependant, Tirone a perdu la tête et a rattrapé un peu de terrain pour frapper Cortadi par derrière, comme le montrent des séquences vidéo sur Twitter.

Tirone a été séparé de l’arbitre par d’autres officiels alors qu’il tentait de poursuivre l’attaque, et le match a été immédiatement annulé car la police l’a ensuite arrêté.

Selon le journal sportif national argentin Ole, Tirone était toujours détenu dans un poste de police local dimanche soir tandis que Cortadi “s’est retrouvé à l’hôpital sous observation en raison d’un coup à la tête, d’égratignures et d’un coup aux bras” comme elle l’a expliqué au point de vente dans une interview.

Cristian Tirone est le juge de football que le pegó a traición, desde atrás y en la cabeza a la árbitro del partido que jugaban Independencia de Chávez y Deportivo Garmense. El jugador fue aprehendido y será indagado por lesiones en el marco de un espectáculo deportivo. pic.twitter.com/P801psbThC — Mauro Szeta (@mauroszeta) 1 août 2022

Cortadi a également subi des tomodensitogrammes et a expliqué qu’il lui serait peut-être désormais impossible de travailler.

Une fois rétablie, elle demandera à sa famille si elle doit continuer à arbitrer.

“L’important maintenant c’est que justice soit faite, que ça ne se reproduise plus et que ça n’arrive à personne [else] jamais,” elle a souligné.

« Le genre n’a pas d’importance ici. On va travailler, on est nombreux à en vivre, on aime ça et on le fait par vocation. On veut que justice soit faite et que cet homme paie pour ce qu’il a fait. C’est ce qui est important” Cortadi a ajouté.

Décrivant l’attaque, elle a également affirmé qu’elle n’avait pas été provoquée et que la décision qu’elle avait prise ne justifiait pas la réaction de Tirone.

Bien que les images semblent montrer que Tirone ne se connecte pas proprement avec son coup de poing et écrase l’arbitre avec l’intérieur de son bras, avant qu’elle ne se lève quelques secondes après avoir été projetée au sol, Cortadi a déclaré qu’elle avait été laissée inconsciente par l’impact du coup. puis s’est sentie étourdie et a vomi, ce qui l’a obligée à être transportée à l’hôpital.

Après avoir été libérée, elle s’est ensuite rendue au poste de police pour faire une déclaration et a insisté auprès d’Ole pour qu’elle veuille voir Tirone banni du football indéfiniment.

“Vous devez le jeter pour toujours. Il ne devrait jamais être dans aucun club”, dit-elle.

“C’est une personne violente, qui doit aussi l’être dans sa vie quotidienne. Une personne normale ne fait pas ça. Personne ne mérite ça, on ne devrait pas se faire frapper. J’espère qu’il paiera pour ce qu’il a fait.”

Les souhaits de Cardoni ont été réitérés par plusieurs utilisateurs de médias sociaux qui ont également exigé que Tirone ne frappe plus jamais un ballon de football en compétition tout en déplorant la violence dans la société argentine.

Le même jour, Cardoni a été attaqué, le défenseur de Boca Juniors Agustin Sandez a été agressé et détourné par des voleurs qui ont pris son véhicule et toutes ses affaires.