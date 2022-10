Un footballeur blessé dans une attaque au couteau sort de l’hôpital

MILAN (AP) – Le footballeur Pablo Marí est sorti de l’hôpital dimanche, trois jours après avoir été blessé lors d’une attaque au couteau dans un centre commercial italien.

Cinq personnes ont été poignardées jeudi, dont Marí, et une est décédée après qu’un homme a saisi un couteau dans une étagère de supermarché. La police a arrêté un Italien de 46 ans soupçonné de l’attaque dans un centre commercial d’Assago, dans la banlieue de Milan.

Marí, 29 ans, prêté au club de Serie A de Monza par Arsenal, a évité des blessures potentiellement mortelles, mais a dû être opéré du dos et s’est également blessé à la bouche. Il sera absent deux à trois mois.

Monza a publié dimanche un communiqué indiquant que le joueur espagnol avait été libéré de l’hôpital mais aurait besoin “d’une période de repos absolu”.

Le club a également déclaré que les joueurs s’échaufferont pour le match de lundi à domicile contre Bologne en portant chemises spéciales dédiées à Maríavec son nom au dos et un message sur le devant disant “reviens bientôt Pablo”.

Il y aura également une minute de silence avant le coup d’envoi à la mémoire de Luis Fernando Ruggieri, l’employé du supermarché qui a été tué dans l’attaque.

La ligue italienne a rejeté la demande de Monza de reporter le match.

“Cette semaine a été très particulière, très émouvante. Quand on a découvert Pablo c’était normal que ça choque tout le monde. Nous étions très abattus », a déclaré l’entraîneur de Monza, Raffaele Palladino. “Mais quand nous avons découvert que Pablo était hors de danger, nous avons tous poussé un soupir de soulagement.

“C’était une semaine horrible mais aussi belle parce que ce qui est arrivé à Pablo est un miracle, que ce n’était pas plus grave. Alors on s’est rendu compte que ça aurait pu être bien pire et on a compris que c’était notre devoir de jouer, d’aller sur le terrain et de tout donner, surtout pour Pablo.

Marí, défenseur central, a disputé huit des 11 matches de championnat italien de Monza cette saison et a marqué le deuxième but lors d’une victoire 2-0 contre Spezia ce mois-ci. Il a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt avec l’Udinese, un autre club italien.

Monza, qui appartient à l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, dispute sa première saison en première division.

The Associated Press