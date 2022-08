Un footballeur argentin arrêté après avoir attaqué un arbitre pour un carton jaune

L’arbitre de football argentin Dalma Cortadi a fait appel lundi pour que justice soit faite après avoir été frappée par derrière par un joueur masculin qui n’était pas d’accord avec sa décision sur le terrain lors d’un match de championnat régional.

Cortadi, 30 ans, a porté des accusations criminelles contre son agresseur, Cristian Tirone, 34 ans, qui a été arrêté sur le terrain après avoir renversé l’arbitre après qu’elle lui ait donné un carton jaune pour une faute.

Cortadi a été transporté à l’hôpital et a passé plusieurs heures en observation après l’attaque, qui a été filmée.

La séquence montre Tirone visant apparemment son poing à l’arrière de la tête de Cortadi, manquant et se connectant avec son cou. Elle tombe au sol, mais se relève immédiatement alors que Tirone est tirée par d’autres sur le terrain.

« Je suis tombé et je ne me souviens de rien d’autre. Quand je me suis levé, j’avais des vertiges et des nausées. Rien de tel ne m’est jamais arrivé”, a-t-elle déclaré au quotidien sportif Ole.

Cortadi arbitrait un match de troisième niveau de la ligue régionale Tres Arroyos entre Independencia et Garmense, qui a été suspendu après l’attaque.

Elle a dit à Ole que son sexe n’était pas pertinent.

« Nous voulons que justice soit faite et que cet homme paie pour ce qu’il a fait. C’est ce qui est important », a-t-elle dit.

La ligue a dénoncé l’attaque et Garmense a suspendu Tirone à vie.

