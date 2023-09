Un food truck pour toutes les envies | Waukesha Co. Actualités économiques

Les food trucks ne sont plus réservés aux tacos, hamburgers et gyroscopes. Travelin’ Tom’s Coffee Truck est récemment arrivé dans la région, ce qui permet de dynamiser encore plus facilement votre journée avec son camion de boissons mobile.

Il appartient à Jamison et Jamie Sterken ; le couple a pris possession du camion fin août. Ils sont également propriétaires de Kona Ice Lake Country. Ainsi, en ajoutant le camion de café à leur entreprise basée à Oconomowoc, ils sont en mesure de fonctionner davantage toute l’année et de plaire aux enfants et aux adultes.

Jamison Sterken a déclaré que même si Travelin’ Tom’s et Kona Ice sont toutes deux des franchises lancées par le même créateur, elles les exploitent comme des « entreprises communautaires de petite ville ».

« La qualité des produits est très bonne. Les gens adorent ça », a déclaré Jamison Sterken à propos de Travelin’ Tom’s.

Il a décrit le food truck comme un « café mobile haut de gamme ». Ils s’efforcent également d’offrir une expérience avec des lumières et de la musique.

Au menu, des boissons au café chaudes et froides, telles que des lattés aromatisés (y compris des saveurs de saison), des Americanos, des frappés et des infusions froides. Il existe également des boissons sans café comme du chocolat chaud, de la limonade et du chai épicé.

Les gens peuvent profiter d’une boisson de Travelin’ Tom’s lors d’un événement, ou elle est également disponible pour les visites d’entreprise. Pour les événements d’entreprise, Travelin’ Tom’s peut être sur place pendant un certain nombre d’heures le matin ou l’après-midi. Les forfaits peuvent être achetés par l’employeur, ou si l’entreprise est suffisamment grande, Travelin’ Tom’s peut les mettre en place et les vendre directement aux employés.

Le week-end, a déclaré Sterken, ils participeront à des événements, y compris certains week-ends d’octobre au Ebert’s Greenhouse Village à Ixonia.

Pour savoir où visiter Travelin’ Tom’s Coffee Truck, retrouvez-les sur Facebook sous Travelin’ Tom’s Coffee of NW Waukesha Co. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://travelintomscoffee.com.

Infusion froide et cidre ajoutés au menu de Sweet Abilities

Déjà connu pour ses glaces et autres gourmandises glacées, Sweet Abilities ajoute de nouvelles offres au menu de la food trailer pour les mois d’automne. La propriétaire, Kristen Corrie, a déclaré que les clients peuvent désormais acheter du cidre de pomme chez Patterson’s Orchard à New Berlin et du café infusé à froid en conserve chez Burlington Coffee Co. à Burlington.

« J’ai trouvé ce torréfacteur local à Burlington, qui prépare sa propre infusion froide maison. C’est une petite entreprise et nous voulons la soutenir comme d’autres le font pour nous », a déclaré Corrie. « Nous voulions également offrir à nos clients une option contenant de la caféine froide cet automne. Si la boisson froide connaît un succès cet automne, nous la mettrons à notre menu de façon permanente. »

Les autres articles pour l’automne comprennent des cake pops, des Carrie’s Crispies et du café chaud.

« Avoir des friandises non congelées nous aide à continuer à travailler pendant les mois d’automne, car la crème glacée n’est qu’un favori des journées chaudes. Heureusement, nous avons eu de bons week-ends chauds », a déclaré Corrie dans un message.

Corrie, une ancienne enseignante en éducation spécialisée, a lancé Sweet Abilities en 2020 afin de contribuer à offrir davantage d’opportunités de travail communautaire aux personnes ayant des besoins spéciaux et des capacités uniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.facebook.com/sweettreatswithamission/.

Un nouveau food truck et un nouvel emplacement permanent

Il ne sera pas nécessaire de traquer et de poursuivre le food truck Dahlia’s Bistro, qui a annoncé avoir un emplacement permanent au 130 NW Barstow St., dans le centre-ville de Waukesha. Le plan est que le food truck soit sur place de 7 h à 20 h du mercredi au dimanche, sauf les jours où ils organisent un événement spécial ou se trouvent dans un marché de producteurs. Si tel est le cas, les horaires mis à jour seront affichés sur la page Facebook du Dahlia’s Bistro.

Dahlia’s est spécialisé dans la cuisine vénézuélienne, comme les arepas (sandwich au maïs avec garniture et garnitures), les empanadas (poche de pâte de maïs frite croustillante farcie de différentes viandes) et les cachapas (une crêpe sucrée et salée avec du fromage, du bœuf ou du porc effiloché ou de la surlonge). Il y a également quelques autres entrées et entrées au menu. Dahlia’s est souvent présent au marché fermier de Waukesha le samedi et au marché fermier de Mukwonago le mercredi.

Pour un avant-goût authentique du Mexique, rendez-vous au food truck Taqueria la Guelaguetza garé quotidiennement au 520 W. Sunset Drive, Waukesha. Le camion à tacos coloré sert des tortas, des tacos, des tostadas, des quesadillas, des papas con carne et bien plus encore. Les options protéinées contiennent des protéines plus traditionnelles, telles que la lengua (langue de bœuf), les tripas (intestins), le campechano (viandes composées) et la cabeza (viande de tête rôtie). D’autres options sont le poulet, le porc et le steak.

Dans l’actualité des camions non alimentaires…

Par ailleurs, le café Octane entièrement automatisé organisera une grande célébration d’ouverture le week-end du 6 au 8 octobre à son emplacement de la ville de Pewaukee, W229-N1400 Westwood Drive, près du Point Burger Bar. Il y aura des cadeaux et une cérémonie d’inauguration vendredi à 11h.

Tabi’s Lake Country, 111 E. Capitol Drive, Hartland, a annoncé qu’à partir de jeudi, il élargirait ses horaires d’ouverture pour ouvrir à 11 heures les jeudis et vendredis.

Des événements seront également organisés pendant ces heures.

Vous avez un conseil sur l’actualité des restaurants du comté de Waukesha ? Envoyer un e-mail à [email protected]