Bonnie Warren, dans la vitrine de A Little Paris, était professeur de français et parcourait souvent le pays. Elle s’est inspirée des wagons à crêpes qui bordaient la rue pour créer son propre chariot de nourriture avec son mari, Bob. Fourni, Bonnie Warren A Little Paris propose des crêpes salées et sucrées à sa carte. Fourni, Bonnie Warren Bob et Bonnie Warren ont lancé A Little Paris en 2022. Fourni, Bonnie Warren

Le temps plus chaud est là et les food trucks remplissent à nouveau les rues avec diverses cuisines sur les marchés locaux, lors d’activités de plein air et autour du Capitole. Voici une autre séance de questions-réponses dans notre série occasionnelle sur les food trucks de la région et leurs opérateurs. Cette semaine, nous avons discuté avec Bob et Bonnie Warren, copropriétaires de A Little Paris Food Truck.

Comment est né A Little Paris Food Truck ?

J’ai (Bonnie) été professeur de français au lycée pendant 30 ans et j’ai voyagé plusieurs fois en France pour déguster des crêpes et les cuisiner pendant presque aussi longtemps. Un matin de mars 2022, j’ai proposé à Bob d’ouvrir une crêperie food truck à la retraite, et il a accepté. Un mois plus tard, nous possédons un food truck, y apportons les modifications nécessaires et ouvrons en juin « un petit Paris » dans notre ville natale. Nous avons gardé nos projets secrets, sachant qu’il y aurait beaucoup de doutes dans l’esprit des amis et des membres de la famille quant à la viabilité d’un food truck français dans une petite ville. Mais il a même dépassé nos attentes et continue d’attirer de nouveaux clients parmi notre base de fans.

Comment décririez-vous la culture de A Little Paris Food Truck ?

Tout comme les wagons à crêpes que l’on trouve dans le parc des Champs-Elysées, nous servons des crêpes pour le dîner et le dessert, des croissants et des boissons françaises. Les clients peuvent dîner à notre terrasse de café sur fond de musique française ou emporter leur nourriture à emporter. Voyagez avec nous dans la Ville Lumière et Amour, sans billet d’avion.

Quels sont les favoris du public dans votre menu ?

Notre crêpe salée n°1 est la Tour Eiffel, composée de poitrine de poulet émincé (assaisonnée d’herbes de Provence, d’ail et d’huile d’olive), de jambon, de gruyère, d’oignons sautés et de sauce béchamel de Dijon.

La crêpe sucrée préférée de nos clients est la Renoir, composée de framboises fraîches, de confiture de framboise, de crème sucrée et de chocolat noir.

Comment les gens peuvent-ils vous trouver ? Avez-vous des arrêts réguliers ?

Nous sommes situés au 525 State Route 29 à Greenwich et sommes ouverts les jeudis, vendredis et samedis de midi à 19 heures. Remarque : A Little Paris fera une brève pause jusqu’au 14 septembre.

