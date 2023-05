Un fonds juridique pour un justicier du métro américain lève 1,8 million de dollars

Les partisans ont donné de l’argent pour aider à défendre l’ex-soldat Daniel Penny dans une affaire d’étranglement qui a tué un homme de New York

Les donateurs en ligne ont versé près de 1,8 million de dollars combinés pour financer la défense juridique de Daniel Penny, un ancien soldat du Corps des Marines des États-Unis qui fait face à une accusation d’homicide involontaire coupable après avoir prétendument étouffé un sans-abri à mort dans une rame de métro de New York.

Les avocats de Penny ont lancé la collecte de fonds sur la plateforme de financement participatif GiveSendGo.com et avaient rapporté plus de 1,79 million de dollars dimanche après-midi. Une explication de la campagne a affirmé que Penny, 24 ans, fait face à une enquête criminelle découlant de « lui protégeant des personnes dans une rame de métro de New York contre un agresseur qui est décédé plus tard. »

Tout produit dépassant le montant nécessaire pour financer les frais de justice sera reversé à un programme de défense de la santé mentale, selon la publication. Raiser & Kenniff, le cabinet d’avocats représentant Penny, a imputé l’incident à une crise de santé mentale que les élus n’ont pas réussi à résoudre. La société a déclaré que Jordan Neely, 30 ans, était « menaçant agressivement » passagers du métro lorsque le vétéran de la Marine a pris des mesures pour se protéger et protéger les autres.

« Daniel n’a jamais eu l’intention de faire du mal à M. Neely et n’aurait pas pu prévoir sa mort prématurée », dit la firme. Neely avait des antécédents documentés de comportement violent et erratique, ont ajouté les avocats. Il aurait été arrêté 42 fois entre 2013 et 2021, dont au moins quatre cas d’agressions présumées.

Penny a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré vendredi et a été libéré sous caution, en attendant son procès. L’incident s’est produit le 1er mai. Les militants ont organisé des manifestations dans les jours qui ont suivi – bloquant les voies de métro dans au moins un cas – dénonçant l’absence d’accusations criminelles comme une injustice raciale. Le Parti mondial des travailleurs a condamné la « meurtre odieux » comme un cas de « vigilance blanche ». Penny est blanche, tandis que Neely est noire.

De l’autre côté du spectre politique, des politiciens républicains tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le représentant américain Matt Gaetz ont défendu Penny en tant que « bon samaritain » et un « héros. »

L’affaire est apparue comme un autre champ de bataille dans la guerre culturelle américaine, tout comme l’échec des poursuites contre Kyle Rittenhouse, l’adolescent de l’époque qui a tué par balle deux personnes et en a blessé une troisième lors d’une émeute Black Lives Matter en août 2020 à Kenosha, Wisconsin. Comme Penny, Rittenhouse a été soutenu financièrement par des partisans en ligne, qui ont fait don de 2 millions de dollars pour payer sa caution afin qu’il puisse être libéré de prison en attendant son procès.

Les donateurs de Penny le voient clairement plus comme un héros que comme un méchant. Un donateur anonyme qui a donné 10 000 $ a déclaré : « Merci d’avoir protégé les citoyens ce jour-là. » Une contributrice de 2 000 $ a déclaré avoir été terrorisée par « les personnes souffrant de troubles mentaux » et personne ne l’a défendue. « J’aimerais qu’il y ait plus de gens comme toi. »