Un fonds historique pour les «pertes et dommages» adopté lors du sommet sur le climat de la COP27

Lors de la COP27, les pays ont finalement accepté de créer un fonds pour les pertes et dommages afin d’aider les pays pauvres à faire face aux impacts climatiques.

Les détails du fonds seront élaborés par un comité de transition et feront l’objet de discussions lors de la COP28.

La décision est une grande victoire pour les pays les plus pauvres, qui font campagne depuis 30 ans pour obtenir de l’aide en cas de pertes et de dommages.

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Les pays présents au sommet des Nations Unies sur le climat COP27 en Égypte ont adopté un accord final qui établit un fonds pour aider les pays pauvres à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par le réchauffement climatique.

Après des négociations tendues qui se sont déroulées toute la nuit, la présidence égyptienne du sommet a publié tôt dimanche un projet de texte de l’accord global et a également convoqué une session plénière pour faire passer le document en tant qu’accord final et global pour le sommet de l’ONU.

La session plénière a approuvé la disposition du document visant à établir un fonds “pertes et dommages” pour aider les pays en développement à supporter les coûts immédiats des événements alimentés par le climat tels que les tempêtes et les inondations.

Cependant, bon nombre des questions les plus controversées concernant le fonds ont été poussées dans les pourparlers qui se tiendront l’année prochaine, lorsqu’un “comité de transition” fera des recommandations que les pays devront ensuite adopter lors du sommet sur le climat COP28 en novembre 2023.

Les recommandations porteront sur “l’identification et l’expansion des sources de financement”, ce qui fait référence à la question controversée de savoir quels pays devraient contribuer au nouveau fonds “pertes et dommages”.

Pourtant, l’adoption du fonds est une grande victoire pour les pays les plus pauvres qui demandent depuis longtemps une compensation financière car ils sont souvent victimes du changement climatique – comme l’aggravation des inondations, des sécheresses, des canicules, des famines et des tempêtes – bien qu’ils aient peu contribué à la pollution qui réchauffe la planète.

“Ce fonds pour les pertes et dommages sera une bouée de sauvetage pour les familles pauvres dont les maisons sont détruites, les agriculteurs dont les champs sont détruits et les insulaires chassés de leurs maisons ancestrales”, a déclaré Ani Dasgupta, président du groupe de réflexion environnemental World Resources Institute, quelques minutes après. l’approbation tôt le matin a été annoncée.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des enjeux et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Les appels des pays en développement pour un tel fonds ont dominé le sommet de deux semaines, poussant les pourparlers au-delà de leur fin prévue vendredi.

“C’est ainsi que notre voyage vieux de 30 ans a finalement, nous l’espérons, abouti aujourd’hui”, a déclaré la ministre pakistanaise du Climat, Sherry Rehman.

Un tiers de son pays a été submergé cet été par une inondation dévastatrice et elle et d’autres responsables ont utilisé la devise : “Ce qui s’est passé au Pakistan ne restera pas au Pakistan”.

Collins Nzovu, ministre zambien de l’économie verte et de l’environnement, s’est dit “excité, très, très excité”.

“Très excitant parce que pour nous, le succès en Egypte allait être basé sur ce que nous obtenons des pertes et des dommages”, a-t-il déclaré.

“Ce résultat positif de la COP27 est une étape importante vers la restauration de la confiance avec les pays vulnérables.”

Selon l’accord, le fonds tirerait initialement des contributions des pays développés et d’autres sources privées et publiques telles que les institutions financières internationales.

Alors que les grandes économies émergentes telles que la Chine ne seraient initialement pas tenues de contribuer, cette option reste sur la table et sera négociée au cours des prochaines années.

Il s’agit d’une demande clé de l’Union européenne et des États-Unis, qui soutiennent que la Chine et d’autres grands pollueurs actuellement classés comme pays en développement ont le poids financier et la responsabilité de payer leur part.

LIRE | L’Afrique du Sud espère que la COP27 sera un “succès” pour l’Afrique

Le fonds serait largement destiné aux nations les plus vulnérables, bien qu’il y ait de la place pour les pays à revenu intermédiaire qui sont gravement touchés par les catastrophes climatiques pour obtenir de l’aide.

Les experts ont déclaré que l’adoption du fonds était le reflet de ce qui peut être fait lorsque les nations les plus pauvres restent unifiées.

“Je pense que c’est énorme que les gouvernements se réunissent pour travailler au moins sur la première étape de … comment traiter le problème des pertes et dommages”, a déclaré Alex Scott, expert en diplomatie climatique au groupe de réflexion E3G.

Mais, comme toutes les financières du climat, c’est une chose de créer un fonds et une autre de faire entrer et sortir de l’argent, a-t-elle déclaré.

Le monde développé n’a toujours pas tenu sa promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an dans d’autres aides climatiques – conçues pour aider les pays pauvres à développer l’énergie verte et à s’adapter au réchauffement futur.

« À bien des égards, nous parlons de réparations », a déclaré Sacoby Wilson, professeur de santé environnementale et de justice à l’Université du Maryland.

“C’est un terme approprié à utiliser”, a-t-il déclaré, car les pays riches du Nord ont bénéficié des avantages des combustibles fossiles, tandis que les pays les plus pauvres du Sud souffrent des effets du changement climatique.