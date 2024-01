Un fonds d’investissement saoudien s’oppose à une assignation à comparaître devant la sous-commission du Sénat

Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite a exhorté les dirigeants d’une sous-commission sénatoriale à renoncer aux assignations à comparaître adressées à quatre de ses consultants basés aux États-Unis, selon un rapport. nouvelle lettre divulgué mardi par la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes.

La lettre, datée du 12 janvier, a été incluse en pièce jointe à une lettre de lundi du président du sous-comité Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) et du membre éminent Ron Johnson (Républicain du Wisconsin) au gouverneur du PIF Yasir Al-Rumayyan.

Les législateurs, qui ont enquêté sur les activités et les investissements du PIF aux États-Unis en tant qu’outil d’influence étrangère, ont accusé le PIF d’avoir tenté « d’entraver » leur enquête sur le « projet de rachat du golf professionnel aux États-Unis » par le PIF dans la lettre de lundi. .

L’annonce en juin dernier selon laquelle LIV Golf, financé par le PIF, et le PGA Tour étaient en pourparlers pour créer un nouveau monolithe du golf a suscité un tollé dans le monde du golf et un examen minutieux du Congrès.

Dans le cadre de son enquête, le sous-comité a assigné à comparaître des documents de McKinsey & Company, M. Klein & Co., Boston Consulting Group et Teneo Strategy liés à l’enquête du sous-comité sur les activités du PIF aux États-Unis.

Le PIF a intenté des poursuites en Arabie Saoudite contre chacun des quatre entrepreneurs l’automne dernier dans ce que les législateurs ont décrit comme une tentative de dissimulation des dossiers demandés.

« Les contrats de services pertinents des conseillers avec le PIF sont régis par la loi saoudienne. Pour protéger ses informations sensibles (comme c’est son droit et son obligation légales), le PIF a déposé et continue de déposer des demandes urgentes auprès des tribunaux d’Arabie saoudite pour interdire aux conseillers de produire des documents confidentiels conformément aux assignations à comparaître des conseillers », Raphael Prober. , associé chez Akin Gump Strauss Hauer & Feld et conseiller juridique du PIF, a écrit dans la lettre du 12 janvier adressée aux législateurs.

Mais Blumenthal et Johnson ont refusé de reculer « en l’absence de toute explication juridique » et ont soutenu que les assignations à comparaître aux entreprises américaines sont une « pratique d’enquête courante » dans une enquête du Congrès.

“La Constitution américaine autorise le Congrès à contraindre la production d’informations dans le cadre de son rôle législatif, et les personnes et entités aux États-Unis sont tenues par la loi de se conformer aux assignations à comparaître dûment autorisées par le Congrès”, ont écrit Blumenthal et Johnson dans la lettre de lundi.

“La décision du PIF de demander réparation à une assignation à comparaître dûment autorisée par le Congrès américain dans un forum étranger et l’insistance continue du PIF pour que les consultants du PIF ne produisent que les documents qu’il autorise ont conduit à l’impasse actuelle.”

Dans un contexte de surveillance accrue et de discussions de fusion en cours, le PGA Tour et LIV Golf ont intensifié leurs efforts de lobbying fédéral.

Le PGA Tour a investi 820 000 $ dans le lobbying fédéral sur des questions telles que la proposition de la ligue de golf l’année dernière, soit une augmentation de 82 % par rapport à 2022, selon l’organisme de surveillance de l’argent en politique OpenSecrets.

LIV Golf a augmenté ses dépenses fédérales de 230 000 $ à 560 000 $ alors qu’elle faisait pression sur des questions telles que « le jeu de golf professionnel aux États-Unis et à l’étranger » et « le droit des golfeurs professionnels de jouer quand et où ils le souhaitent ».

Akin s’est enregistré en septembre comme agent étranger du Fonds d’investissement public auprès de la Division de la Loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) du ministère de la Justice après qu’un rapport de POLITICO ait soulevé des questions sur leur obligation de divulguer leur travail au nom de l’État du Golfe, riche en pétrole.

Mais Akin s’est enregistré « au cas où il y aurait un travail de lobbying à l’avenir » et cet enregistrement n’a « rien à voir avec l’enquête du Congrès », a déclaré à The Hill une personne proche du dossier. Prober, en tant qu’avocat du PIF, ne s’est pas enregistré en tant qu’agent étranger car il existe une exemption en vertu du FARA pour « la représentation légale d’un mandant étranger divulgué devant tout tribunal, loi ou agence du gouvernement des États-Unis ».

Akin a refusé de commenter. Le PIF n’a pas répondu aux demandes de commentaires de The Hill.

« Votre avocat a exprimé à plusieurs reprises la volonté du PIF de s’engager de bonne foi avec le sous-comité, et a réitéré cette volonté dans la dernière lettre du 12 janvier 2024 », ont écrit les sénateurs. « Vous avez vous-même offert des assurances similaires au président Blumenthal lors de votre rencontre en Arabie Saoudite en octobre 2023. Les actions du PIF jusqu’à présent ne sont pas conformes à ces assurances. Si votre désir d’engagement constructif avec ce sous-comité est sincère, nous demandons que les actions futures du PIF honorent le désir déclaré de s’engager de bonne foi.