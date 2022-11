Un fonds d’indemnisation historique approuvé lors des pourparlers sur le climat de l’ONU

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Pour la première fois, les nations du monde ont décidé d’aider à payer les dommages causés par le changement climatique aux pays pauvres, mais elles ont terminé dimanche les discussions marathon sur le climat avec un accord qui fait plus pour s’attaquer aux impacts de la combustion des combustibles fossiles plutôt que de lutter contre la cause première du changement climatique.

La décision établit un fonds pour ce que les négociateurs appellent les pertes et dommages. C’est une grande victoire pour les pays les plus pauvres qui ont longtemps réclamé de l’argent – ​​parfois considéré comme des réparations – car ils sont souvent victimes d’inondations, de sécheresses, de canicules, de famines et de tempêtes aggravées par le climat, bien qu’ils aient peu contribué à la pollution qui réchauffe le globe.

L’accord conclu dans cette station balnéaire égyptienne de la mer Rouge est une victoire pour les pays en développement qui se sont battus pendant des décennies pour obtenir une forme d’indemnisation pour les “pertes et dommages” qu’ils subissent en raison des inondations, des sécheresses, de la famine, des vagues de chaleur et des tempêtes aggravées. par le changement climatique malgré l’émission d’une petite fraction de pollution au carbone piégeant la chaleur.

Cela a aussi longtemps été appelé une question de justice climatique.

“Aujourd’hui, la communauté internationale a restauré la confiance mondiale dans ce processus critique qui vise à garantir que personne ne soit laissé pour compte”, a déclaré Molwyn Joseph d’Antigua-et-Barbuda, qui préside l’organisation des petits États insulaires qui s’est prononcée sur les pertes et les dommages. « Les accords conclus lors de la COP27 sont une victoire pour notre monde entier. Nous avons montré à ceux qui se sont sentis négligés que nous vous entendons, nous vous voyons et nous vous accordons le respect et l’attention que vous méritez.

Une sorte d’affaire est survenue après un jeu de poulet sur le changement climatique sur la cause du réchauffement : la combustion de combustibles fossiles.

Tôt dimanche matin, les délégués ont approuvé le fonds de compensation mais n’avaient pas traité les questions litigieuses d’un objectif de température globale, de la réduction des émissions et du désir de cibler tous les combustibles fossiles pour une réduction progressive. Alors que l’aube se levait, l’Union européenne et d’autres nations ont riposté à ce qu’elles considéraient comme un recul dans l’accord de couverture global de la présidence égyptienne et ont menacé de saborder le reste du processus.

Le paquet a été révisé à nouveau et cette fois n’avait pas ce que les Européens considéreraient comme un retour en arrière.

“Ce n’est pas aussi fort que nous le souhaiterions, mais cela ne rompt pas” avec ce qui a été décidé lors de la conférence des Nations Unies sur le climat l’année dernière, a déclaré le ministre norvégien du Climat, Espen Barth Eide. “Cela n’augmente pas davantage l’ambition, c’est donc quelque chose avec lequel nous devons travailler lors de la COP28” l’année prochaine.

Les discussions de cette année “étaient très axées sur le fonds et moins sur la partie atténuation (réduction des émissions)”, a ajouté Eide.

L’accord comprend une référence voilée aux avantages du gaz naturel en tant qu’énergie à faible émission, malgré le fait que de nombreux pays appellent à une réduction progressive du gaz naturel, qui contribue au changement climatique.

Le nouvel accord ne renforce pas les appels à la réduction des émissions. Mais il conserve le langage pour maintenir en vie l’objectif mondial de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) à l’époque préindustrielle. La présidence égyptienne a continué à proposer des propositions qui rappelaient la langue de Paris de 2015 qui mentionnait également un objectif plus lâche de 2 degrés. Le monde s’est déjà réchauffé de 1,1 degré (2 degrés Fahrenheit).

L’accord ne s’étend pas non plus à l’appel de l’année dernière à réduire progressivement l’utilisation mondiale du «charbon sans relâche», même si l’Inde et d’autres pays ont poussé à inclure le pétrole et le gaz naturel dans le langage de Glasgow. Cela aussi a fait l’objet d’un débat de dernière minute.

Cependant, ce combat a été éclipsé par le fonds d’indemnisation historique.

Harjeet Singh, du groupe environnemental Climate Action Network International, a déclaré que le nouveau fonds avait effectivement “envoyé un coup de semonce aux pollueurs qu’ils ne peuvent plus rester indemnes de leur destruction du climat”.

“Désormais, ils devront payer pour les dommages qu’ils causent et rendre des comptes aux personnes qui font face à des tempêtes surpuissantes, des inondations dévastatrices et une montée des mers”, a-t-il déclaré.

Des experts extérieurs ont salué la décision comme historique.

“Ce fonds pour les pertes et dommages sera une bouée de sauvetage pour les familles pauvres dont les maisons sont détruites, les agriculteurs dont les champs sont détruits et les insulaires chassés de leurs maisons ancestrales”, a déclaré Ani Dasgupta, président du groupe de réflexion environnemental World Resources Institute, quelques minutes après le approbation tôt le matin. “Ce résultat positif de la COP27 est une étape importante vers le rétablissement de la confiance avec les pays vulnérables.”

« Pas mal de points positifs à célébrer au milieu de la morosité et du malheur » de ne pas réduire les émissions assez rapidement pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, a déclaré le climatologue Maarten van Aalst du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui répond aux catastrophes climatiques.

C’est le reflet de ce qui peut être fait lorsque les nations les plus pauvres restent unifiées, a déclaré Alex Scott, expert en diplomatie climatique au groupe de réflexion E3G.

“Je pense que c’est énorme que les gouvernements se réunissent pour travailler au moins sur la première étape de … comment traiter le problème des pertes et dommages”, a déclaré Scott. Mais comme toutes les financières du climat, c’est une chose de créer un fonds, c’en est une autre de faire entrer et sortir de l’argent, a-t-elle déclaré. Le monde développé n’a toujours pas tenu sa promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an dans d’autres aides climatiques – conçues pour aider les pays pauvres à développer l’énergie verte et à s’adapter au réchauffement futur.

“Les pertes et les dommages sont un moyen à la fois de reconnaître les dommages passés et de compenser ces dommages passés”, a déclaré le climatologue de Dartmouth Justin Mankin, qui a calculé les montants en dollars pour le réchauffement de chaque pays. “Ces dommages sont scientifiquement identifiables.”

« À bien des égards, nous parlons de réparations », a déclaré Sacoby Wilson, professeur de santé environnementale et de justice à l’Université du Maryland. “C’est un terme approprié à utiliser”, a-t-il dit, car les pays riches du Nord profitent des combustibles fossiles, tandis que les pays du Sud plus pauvres subissent les dommages des inondations, des sécheresses, des réfugiés climatiques et de la faim.

La présidence égyptienne, qui avait été critiquée par toutes les parties, a proposé un nouvel accord sur les pertes et dommages samedi après-midi et en quelques heures, un accord a été conclu, mais le négociateur norvégien a déclaré que ce n’était pas tant les Égyptiens que les pays qui travaillaient ensemble.

L’envoyée allemande pour le climat Jennifer Morgan et la ministre chilienne de l’environnement Maisa Rojas, qui ont dirigé l’accord jusqu’à l’ordre du jour et jusqu’à la ligne d’arrivée, se sont étreintes après le passage, ont posé pour une photo et ont dit “oui, nous l’avons fait!”

Selon l’accord, le fonds tirerait initialement des contributions des pays développés et d’autres sources privées et publiques telles que les institutions financières internationales. Alors que les grandes économies émergentes telles que la Chine ne seraient initialement pas tenues de contribuer, cette option reste sur la table et sera négociée au cours des prochaines années. Il s’agit d’une demande clé de l’Union européenne et des États-Unis, qui soutiennent que la Chine et d’autres grands pollueurs actuellement classés comme pays en développement ont le poids financier et la responsabilité de payer leur part.

Le fonds serait largement destiné aux nations les plus vulnérables, bien qu’il y ait de la place pour les pays à revenu intermédiaire qui sont gravement touchés par les catastrophes climatiques pour obtenir de l’aide.

___

Wanjohi Kabukuru, David Keyton, Theodora Tongas et Kelvin Chan ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Samy Magdy et Frank Jordans, Associated Press