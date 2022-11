Un fonds d’assurance contre les impacts climatiques annoncé lors des pourparlers de l’ONU

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte – Les principales économies du Groupe des Sept ont lancé lundi un nouveau système d’assurance pour fournir une aide financière rapide lorsque les nations sont frappées par les effets dévastateurs du changement climatique. Le soi-disant Bouclier mondial est soutenu par le V20, une alliance de nations vulnérables au climat présidée par le Ghana, et le G-7 présidé par l’Allemagne. Le programme est conçu pour démarrer avec une aide en cas de catastrophes liées au climat dans les pays vulnérables. Mais les critiques affirment qu’il ne couvre pas les effets plus lents du changement climatique, tels que la montée des mers ou la lente perte de terres arables, ni ne tient compte des dommages historiques.

Dans le cadre du bouclier nouvellement lancé, les pays recevront plus de 200 millions de dollars de financement, principalement de l’Allemagne. Les premiers bénéficiaires sont le Bangladesh, le Costa Rica, les Fidji, le Ghana, le Pakistan, les Philippines et le Sénégal. Au cours des 20 dernières années, on estime que les pays du groupe V20 ont perdu 525 milliards de dollars de leur PIB en raison d’événements liés au changement climatique, selon un rapport publié par le groupe.

Le ministre ghanéen des Finances et président du V20, Ken Ofori-Atta, l’a qualifié d'”effort novateur” qui aiderait à protéger les communautés lorsque des vies et des moyens de subsistance sont perdus.

Des groupes de la société civile et des agences d’aide ont également averti que le régime d’assurance ne devrait pas être utilisé pour détourner l’attention de l’effort beaucoup plus large visant à amener les gros pollueurs à payer pour les pertes et les dommages qu’ils ont causés avec leurs gaz à effet de serre. Les pays vulnérables demandent depuis longtemps une indemnisation pour les dommages liés au climat, les estimations des dommages financiers dépassant de loin les sommes disponibles via le Bouclier mondial.

“Nous avons besoin d’une solution à l’échelle des pertes, et cela signifie aller au-delà de l’assurance subventionnée”, a déclaré Rachel Simon du groupe environnemental Climate Action Network Europe.

Elle a déclaré que de nouveaux fonds devraient également être créés dans le cadre de la surveillance des pourparlers sur le climat de l’ONU, et non en marge, pour assurer une supervision internationale appropriée. Simon a ajouté que le financement des pertes et dommages doit prendre la forme de subventions, par opposition à la dette qui conduit les pays pauvres et en développement au surendettement.

S’exprimant au nom du G-7, la ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, a déclaré que le bouclier n’était pas une ruse pour éviter un financement plus complet pour les nations vulnérables, qui reste un problème clé dans les négociations en cours.

“Les personnes les plus touchées ont besoin d’action maintenant”, a déclaré Schulze. “Ce n’est pas une sorte de tactique pour éviter une facilité de financement des pertes et dommages lors de la négociation.”

Les négociateurs ont publié lundi le premier projet d’un accord crucial sur la question des pertes et dommages.

Le projet contenait deux options qui reflètent le fossé entre nations riches et pauvres. Les pays vulnérables proposent qu’un tel fonds soit “opérationnalisé au plus tard” en novembre 2024, tandis que les pays plus riches affirment que le financement devrait provenir d’un large éventail d’initiatives.

Frank Jordans à Charm el-Cheikh, en Égypte, et Sibi Arasu à Bengaluru, en Inde, ont contribué à ce rapport.