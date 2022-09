Un fonds commun de placement qui bat le marché : jetez un coup d’œil à l’intérieur

Au cours de l’année écoulée, l’inflation a fortement entamé les budgets et les portefeuilles des Américains. Au cours des 12 mois se terminant en août, le coût moyen d’un panier de biens de consommation a augmenté de 8,3 %, certaines catégories, comme l’alimentation et l’essence, ayant augmenté encore plus rapidement, selon le Bureau des statistiques du travail.

Alors que la Réserve fédérale s’est lancée dans une série de hausses de taux d’intérêt pour calmer l’inflation, les investisseurs n’ont nulle part où se cacher. Les prix des obligations, qui évoluent dans le sens inverse des taux d’intérêt, ont chuté de 12 % au cours de la période d’un an se terminant en août. Et les investisseurs craignant que les actions de la Fed ne fassent basculer l’économie dans une récession ont entraîné une baisse de près de 16 % du marché boursier au cours de la même période.

Si vous avez garé votre argent en espèces, vous n’avez pas très bien réussi non plus, souligne Ford O’Neil, cogestionnaire de portefeuille du Fidelity Strategic Real Return Fund, une stratégie de fonds communs de placement axée sur la protection des investisseurs contre le risque d’inflation. “Même si vous vous sentiez en sécurité dans un compte du marché monétaire et que sa valeur est inchangée, je peux vous assurer que le rendement est bien inférieur à celui de l’inflation que vous avez connu”, dit-il. “Vous avez en fait un rendement réel négatif.”

Le fonds O’Neil aide à gérer est spécialement conçu pour fournir des rendements qui dépassent le rythme de l’inflation sur des périodes de 3 à 5 ans. Ce n’est pas une coïncidence, compte tenu de l’inflation élevée d’aujourd’hui, si son rendement de 2,7 % sur un an jusqu’en août surpasse les rendements négatifs à deux chiffres des actions et des obligations.

Les spécificités de ce fonds peuvent révéler comment les investisseurs professionnels s’y prennent pour lutter contre l’inflation et aussi comment vous pouvez penser à gérer le risque dans votre propre stratégie de portefeuille. Voici un aperçu de ce qu’il y a à l’intérieur.