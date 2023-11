Un fondateur chinois du secteur technologique arrêté par les autorités

Inscrivez-vous simplement au Affaires et finance chinoises myFT Digest – livré directement dans votre boîte de réception.

Le fondateur du site de streaming de jeux soutenu par Tencent, DouYu, a été arrêté par les autorités chinoises, devenant ainsi le dernier entrepreneur technologique à rencontrer des difficultés dans le pays.

Deux personnes proches du dossier ont déclaré que Chen Shaojie, 39 ans, directeur général du groupe coté au Nasdaq, avait été arrêté il y a plusieurs semaines. L’une des personnes a déclaré que les autorités enquêtaient sur la plateforme DouYu sur la pornographie et les jeux de hasard, tous deux illégaux en Chine.

« Nous n’avons pas pu le contacter depuis octobre », a déclaré l’un des proches de Chen. “Il a été arrêté par les services de sécurité publique pour enquêter sur le contenu pornographique et de jeux d’argent du site.”

La disparition de Chen survient après que le puissant organisme chinois de surveillance de l’Internet a envoyé en mai une équipe de fonctionnaires dans les bureaux de DouYu pour un mois de « rectification et surveillance intensives » du « contenu pornographique et vulgaire » découvert sur la plateforme.

Chen n’a pas pu être contacté pour commenter. DouYu a refusé de commenter où se trouve Chen et a déclaré que ses « opérations commerciales restent normales ». La société d’État Cover News, qui a été la première à signaler la disparition de Chen, a déclaré que DouYu avait confirmé au média avoir « perdu le contact » avec Chen.

Les difficultés d’un autre dirigeant chinois bien connu constituent un revers pour les tentatives du parti communiste au pouvoir de rassurer les entrepreneurs et de stabiliser une économie confrontée à une crise de confiance dans le secteur privé.

Le parti a dévoilé en juillet un plan en 31 points visant à améliorer l’environnement des affaires, déployant des engagements politiques accompagnés des applaudissements des plus grands magnats du pays, dont le fondateur de Tencent, Pony Ma.

Mais le parti n’a pas encore réussi à renverser la tendance, avec une confiance des entreprises et des dépenses médiocres, en particulier dans le secteur technologique du pays, qui a fait l’objet d’une répression pendant deux ans.

Les précédentes cibles de la colère des autorités chinoises, comme Jack Ma d’Alibaba et Bao Fan de China Renaissance, n’ont pas été entièrement réhabilitées. Ma reste principalement hors de vue du public et passe une partie de son temps au Japon, tandis que Bao n’a pas été revu depuis février.

Depuis la création de DouYu en 2014, Chen a fait de l’entreprise l’une des principales marques chinoises de streaming de jeux et d’esports, attirant environ 50 millions d’utilisateurs par mois sur la plate-forme pour tout consommer, des flux de batailles de League of Legends aux émissions de cuisine en direct.

Le groupe a levé 775 millions de dollars auprès d’investisseurs américains en 2019 lors de son introduction en bourse pour une valorisation de près de 4 milliards de dollars. Mais la répression exercée par Pékin contre la technologie et la surveillance accrue de la diffusion en direct ont porté préjudice à ses activités et effrayé les investisseurs. La valeur marchande de DouYu s’est effondrée à moins de 300 millions de dollars, bien en dessous de la valeur de près de 900 millions de dollars de liquidités et de placements à court terme figurant dans son bilan.

Tencent détient une participation de 38 % dans DouYu et envisageait à un moment donné de fusionner la société avec la plateforme de streaming rivale Huya. Les sociétés ont abandonné la fusion en 2021 après avoir échoué à obtenir l’approbation des autorités antitrust chinoises.