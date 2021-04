Un fonctionnaire HERO s’arme d’une défense de narval pour s’attaquer à un terroriste meurtrier.

Darryn Frost a saisi l’arme de fortune quand Usman Khan s’est lancé dans une frénésie au couteau qui s’est répandue sur le pont de Londres.

Le héros Darryn Frost s’est armé d’une défense de narval lorsque le terroriste Usman Khan s’est lancé dans une frénésie au couteau à London Bridge

Le fonctionnaire, 38 ans, a saisi la défense décorative pour riposter, une enquête entendue hier Crédit: PA

M. Frost, 38 ans, a brandi la défense ornementale tandis que d’autres ont utilisé un brochet décoratif et un extincteur pour riposter, une enquête a été entendue hier.

L’employé du ministère de la Justice a finalement épinglé Khan, qui portait une veste matelassée sur un faux gilet de suicide, au sol avant que la police ne l’abatte.

Auparavant, Khan, 28 ans, avait poignardé à mort les diplômés de Cambridge, Jack Merritt, 25 ans, et Saskia Jones, 23 ans, lors d’un événement de réhabilitation de prisonniers à Fishmongers ‘Hall.

Trois autres personnes ont été blessées.

La productrice Amy Coop, en train de filmer un documentaire lors de l’événement de novembre 2019, a entendu un «rugissement guttural» comme quelqu’un «entrant en guerre» alors que Khan bondissait.

Khan, 28 ans, a poignardé à mort la diplômée de Cambridge, Saskia Jones, 23 ans, lors d’un événement de réhabilitation d’un prisonnier Crédit: PA

Khan était assis à côté de l’une de ses victimes, Saskia, à une table du Fishmongers ‘Hall de Londres Crédit: PA

Le terroriste a poignardé à mort un autre diplômé de Cambridge, Jack Merritt, 25 ans lors de l’événement

La défense de narval utilisée par M. Frost pour affronter Khan déchaîné

Un employé du ministère de la Justice a épinglé Khan au sol avant que la police ne l’abatte

Elle a dit qu’elle avait vu Saskia gris cendré avec des yeux vitreux après que Khan lui ait coupé le cou.

Il était libre sous licence après avoir été emprisonné pour avoir comploté une grève à la Bourse de Londres en 2012.

L’enquête au City of London Guildhall se poursuit.

L’arme improvisée de l’héroïque M. Frost a peut-être sauvé de nombreuses vies Crédit: Alamy