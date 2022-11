Un fonctionnaire licencié poursuit le Vatican

L’ancien auditeur en chef de l’Église catholique dit qu’il a été démis de ses fonctions pour avoir tenté de dénoncer la corruption institutionnelle

Libero Milone, l’ancien auditeur en chef du Vatican, a poursuivi le secrétariat d’État de l’Église et actuel vérificateur général, affirmant que l’Église avait rouvert une enquête criminelle sans fondement contre lui afin de le faire taire après avoir ignoré ses rapports de malversations officielles.

Milone et son collègue auditeur Ferruccio Panicco affirment que le Vatican a injustement mis fin à leurs contrats, ruiné leur réputation professionnelle et les a rendus persona non grata en Italie. Ils réclament 9 millions d’euros (9,2 millions de dollars) de dommages et intérêts.

L’ex-auditeur a déclaré au New York Times qu’il avait été contraint de démissionner en 2017 après avoir été accusé d’avoir abusé des ressources de l’Église pour espionner les principaux cardinaux et menacé de prison. Alors qu’il a déclaré avoir déposé de nombreux rapports d’irrégularités financières parmi les cardinaux et autres fonctionnaires du Vatican, les procureurs “jamais, jamais agi.” Le pape François serait passé de demander des présentations personnelles des conclusions accablantes à exclure Milone, l’attaquant même publiquement.

“Je découvrais des choses que quelqu’un voulait garder secrètes“, a déclaré Milone aux journalistes la semaine dernière après avoir déposé sa plainte, expliquant que même s’il n’avait pas cherché à”trouver des cardinaux mettant de l’argent dans leurs poches», il avait trouvé exactement cela, tout cela dans le cadre de ses fonctions officielles.

Alors que Milone a refusé de nommer des noms en dehors du tribunal, il a décrit les échelons supérieurs de l’Église comme un “nid de vipère», avec des cardinaux empochant des centaines de milliers de dollars dans les finances de l’Église, «accidentellement” déposant des sommes massives sur des comptes personnels plutôt que sur des comptes de l’Église et gardant des sacs de courses remplis d’argent liquide dans leurs bureaux.

Un fonctionnaire qu’il a nommé, le cardinal Giovanni Angelo Becciu, est actuellement jugé pour détournement de fonds, abus de pouvoir et escroquerie à l’Église. Milone a déclaré au Times qu’il pensait que Becciu était à l’origine de son licenciement, accusant le responsable d’avoir déposé des preuves qui ont ensuite été utilisées contre lui.

En 2018, le Vatican a officiellement déclaré qu’il n’y avait pas d’enquête pénale ni de jugement en cours contre Milone, bien qu’il ait affirmé avoir été informé en 2019 que le pape François avait scellé son dossier. Lorsqu’il a officiellement demandé à voir les preuves de l’enquête, on lui aurait dit qu’il n’y avait pas droit. Plus tôt cette année, le sceau a finalement été levé et le Vatican a rouvert l’enquête. Un porte-parole a confirmé jeudi au New York Times qu’il y avait un dossier ouvert sur Milone pour détournement de fonds, descellé depuis le printemps.

Milone a insisté sur le fait qu’il était innocent de toutes les accusations, affirmant “nous n’avons jamais espionné, nous avons été honnêtes, nous avons fait ce que nous devions faire, mais malheureusement ce que nous devions faire était très embarrassant.”