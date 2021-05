Un fonctionnaire démissionne après enquête sur les déclarations du procureur

Un responsable du bureau du procureur du comté de Cook a démissionné après une enquête sur les déclarations devant le tribunal faites par un procureur suggérant qu’Adam Toledo, 13 ans, avait une arme à feu lorsqu’il a été tué par la police de Chicago en mars.

Le personnel a été informé mercredi que la procureure du premier assistant d’État, Jennifer Coleman, avait démissionné, a confirmé la porte-parole Sarah Sinovic dans un courrier électronique adressé à USA TODAY. La démission fait suite à une « rupture de communication » qui a conduit à des déclarations trompeuses devant le tribunal début avril, selon un rapport publié mercredi.

Dans le rapport, le bureau a déclaré qu’il avait terminé son enquête et a trouvé que les commentaires du procureur adjoint de l’État James Murphy, bien que « inarticulés », n’étaient pas destinés à impliquer qu’Adam avait une arme à feu.

Murphy fournissait des faits à l’appui des accusations portées contre Ruben Roman, 21 ans, qui était avec Adam lorsqu’il a été abattu le 29 mars, lors d’une audience sur les obligations du 10 avril et ne visait qu’à inclure une « description limitée » de ce qui a conduit au décès d’Adam que de décrire en détail la police qui s’est abattue, selon le rapport.

Une enquête « a révélé une rupture de communication dans la manière dont les informations étaient partagées » au sein du bureau, et « des mesures appropriées n’ont pas été prises pour s’assurer que le langage approprié était utilisé », selon le rapport.

Le travail de Murphy n’a pas été examiné avant l’audience – même si les informations présentées au tribunal ne correspondaient pas aux informations fournies au bureau – et il n’a pas reçu de « directives suffisantes » sur les informations qui auraient dû être incluses dans ses descriptions, selon le rapport. .

Murphy a été mis en congé en avril mais a depuis repris ses fonctions, a déclaré le bureau du procureur de l’État dans un communiqué.

«L’officier dit à (Adam) de le laisser tomber alors que (Adam) se tourne vers l’officier. (Adam) a une arme à feu dans la main droite », a déclaré Murphy lors de l’audience, selon le Chicago Sun-Times. «L’officier tire un coup sur (Adam), le frappant à la poitrine. L’arme que (Adam) tenait a atterri contre la clôture à quelques mètres de là.

Les images de la caméra corporelle diffusées en avril contredisaient l’affirmation de Murphy, montrant les mains d’Adam vides en l’air lorsqu’il a été abattu. La révélation a suscité l’indignation et des manifestations dans toute la ville.

« L’enquête a révélé que le manque de reconnaissance de la nature critique et urgente de cette situation a entravé la capacité du bureau à réagir rapidement pour comprendre les circonstances qui ont conduit aux déclarations faites au tribunal », selon le rapport.

Le bureau formera en outre les avocats concernant la présentation des faits au tribunal et mettra en œuvre des politiques garantissant des «freins et contrepoids», selon le rapport, qui ne nomme pas Murphy.

«La tragédie de la mort d’un garçon de 13 ans a été assombrie par la confusion et la frustration provoquées par mon bureau et je m’en excuse», a déclaré le procureur de l’État Kim Foxx dans un communiqué mercredi. «Ce n’est pas perdu pour moi. que notre communauté est en deuil et je tiens à assurer la famille d’Adam et le public que mon bureau travaille avec diligence pour enquêter sur sa mort.

Après la publication des images de la caméra corporelle, de nombreux habitants de Chicago ont attiré l’attention sur le récit changeant de la ville sur ce qui s’est passé cette nuit-là, y compris les déclarations de Murphy.

Quelques heures à peine après la fusillade, le porte-parole de la police Tom Ahern a qualifié l’incident de « confrontation armée » dans un tweet du 29 mars et a partagé une photo d’une arme à feu récupérée sur les lieux.

Lors d’une conférence de presse le 5 avril, la maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré: « Nous trouverons la personne qui a mis l’arme dans la main d’Adam. »

Quelques heures après la conférence de presse, la famille d’Adam a déclaré dans un communiqué qu’elle était « préoccupée par les présomptions, les implications et les déclarations faites aujourd’hui qui ne sont pas étayées par les faits rendus publics jusqu’à présent ».

Le récit a commencé à changer le 15 avril lorsque Lightfoot a appelé Adam «un enfant qui était en contact avec un adulte qui avait une arme à feu». Lorsqu’on lui a demandé si Adam avait tiré sur un officier, elle a répondu: « Je n’ai vu aucune preuve que Adam Toledo ait tiré sur la police. »

Le Bureau civil de responsabilité de la police de Chicago a publié des images de la caméra corporelle de la fusillade qui montraient Adam fuyant un officier dans une ruelle. Il a ralenti près d’une clôture, a jeté ce qui ressemblait à une arme à feu derrière la clôture et s’est tourné vers l’officier, les mains en l’air. L’officier a tiré avec son arme moins d’une seconde après qu’Adam se soit retourné pour lui faire face, les mains levées.

Après la publication des images, le Latino Caucus du Conseil municipal a déclaré dans un communiqué que « les images de la caméra corporelle montrent qu’Adam Toledo était un enfant non armé les mains levées lorsqu’il a été abattu par un policier de Chicago ».

