Un ancien chef des achats de Whitehall a enfreint les règles officielles après avoir assumé un rôle de fiduciaire dans un organisme professionnel sans demander conseil sur la nomination.

Bill Crothers avait déjà été critiqué après avoir découvert qu’il avait travaillé pour Greensill Capital alors qu’il était encore employé par la fonction publique.

Aujourd’hui, le Comité consultatif sur les nominations professionnelles (ACOBA) a déclaré que l’ancien directeur commercial avait commis une erreur en assumant un rôle non rémunéré au Chartered Institute of Procurement and Supply en novembre 2016, un an après avoir quitté son poste à Whitehall.

Lord Pickles, président de l’ACOBA, qui examine les emplois occupés par d’anciens ministres et hauts fonctionnaires, a déclaré que les règles n’avaient pas été suivies lorsque M. Crothers a pris le rôle de fiduciaire.

M. Crothers a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une approbation était nécessaire pour le rôle non rémunéré et qu’il était «désolé pour cette erreur honnête».

Il a démissionné de son poste d’administrateur de l’organisation en décembre 2018.

Dans une lettre à M. Crothers, Lord Pickles a déclaré: «Vous n’avez pas demandé l’avis du comité sur ce travail et avez écrit pour dire que vous aviez commis une erreur en ne demandant pas d’avis avant d’être nommé à ce poste en 2016.

«C’était parce que vous ne pensiez pas qu’une demande était nécessaire pour un organisme sans but lucratif et que vous vous êtes excusée auprès du comité.

«Les règles du gouvernement en matière de nomination professionnelle s’appliquent aux nominations ou aux emplois rémunérés et non rémunérés.

«C’était donc une violation des règles du gouvernement et de l’obligation énoncée dans le code de gestion de la fonction publique de ne pas demander conseil.»

Dans une lettre adressée au ministre du Cabinet, Michael Gove, Lord Pickles a déclaré qu’il «appartenait maintenant à vous de décider des mesures appropriées à prendre».

Cela intervient alors que de nouveaux liens émergent entre Whitehall et Greensill, le prêteur effondré pour lequel David Cameron a fait pression.

David Brierwood a combiné un rôle de représentant de la Couronne au Cabinet Office avec celui de directeur chez Greensill pendant trois ans et demi.

Le Cabinet Office a souligné que le rôle de M. Brierwood n’avait rien à voir avec le financement de la chaîne d’approvisionnement, le domaine d’activité de Greensill, et tous les représentants de la Couronne subissent des «contrôles réguliers de propriété».

Il n’y a aucune suggestion d’actes répréhensibles, mais les liens entre les ministres, les fonctionnaires et les entreprises font l’objet d’un examen minutieux à la suite de l’effondrement de Greensill en mars et des révélations sur les activités de lobbying de M. Cameron pour l’entreprise.

Rapports supplémentaires par l’AP