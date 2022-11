Un fonctionnaire aurait dit “vous trancher la gorge”, rapporte Gavin Williamson au chien de garde de l’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le fonctionnaire qui allègue que Gavin Williamson leur a dit de “se trancher la gorge” a déposé une plainte officielle auprès de l’organisme de surveillance des brimades du Parlement.

L’ancien whip en chef leur aurait également dit de “sauter par la fenêtre”.

Le responsable du ministère de la Défense a déclaré que le comportement avait eu un “impact extrême” sur leur santé mentale, ont-ils déclaré à Sky News.

Ils ont signalé Sir Gavin au relativement nouveau régime indépendant de plaintes et de griefs (ICGS).

Il s’agit de la deuxième plainte en une journée, après une plainte similaire de l’ancienne whip en chef Wendy Morton.

Il est apparu ce week-end que Sir Gavin a affirmé qu’elle avait essayé de «nous foutre partout», faute d’invitation aux funérailles de la reine.

Le parti conservateur a également lancé une enquête distincte sur les messages adressés à Mme Morton.

Sir Gavin a rejeté la suggestion selon laquelle il aurait intimidé tout membre du personnel, affirmant qu’il avait de «bonnes relations de travail» avec ses «brillants» fonctionnaires, bien qu’il n’ait pas nié avoir utilisé les mots allégués.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre considérait les allégations contre l’un de ses principaux alliés comme “sérieuses” et envisageait d’autres mesures.

On pense que cela pourrait inclure une enquête de l’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office pour déterminer si son comportement équivaudrait ou non à une violation du code ministériel.

Son collègue ministre Mel Stride a également déclaré qu’il serait “totalement, totalement inacceptable” si le ministre avait dit à un haut fonctionnaire de “se trancher la gorge”.