PARIS – La France est en théorie une société non discriminatoire où l’État maintient une stricte neutralité religieuse et où les gens sont libres de croire ou non en Dieu de leur choix. C’est une nation, à son image, qui, par l’éducation, dissout les différences de foi et d’ethnicité dans un engagement partagé envers les droits et les responsabilités de la citoyenneté française.

Ce modèle, connu sous le nom de laïcité, souvent mal traduit par laïcité, est adopté par une majorité de Français. Eux ou leurs ancêtres sont ainsi devenus français. Aucun politicien ici ne prononcerait les mots «En Dieu, nous avons confiance». L’Église catholique romaine a été retirée il y a plus d’un siècle de la vie publique française. Le modèle laïc du pays supplante toute divinité.

Mais, dans un pays au rapport difficile à l’islam, la laïcité est aussi contestée comme le bouclier derrière lequel la France discrimine sa large population musulmane et évite de se confronter à ses préjugés. En conséquence, le travail de Nicolas Cadène, un fonctionnaire légèrement échevelé avec une vadrouille de cheveux bruns et de multiples diplômes en droit, est devenu un objet de controverse.

M. Cadène, 39 ans, dirige l’Observatoire de la Laïcité en tant que «rapporteur général», titre pesant pour un jeune homme – et inimaginable hors de France.