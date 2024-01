Un foie de porc génétiquement modifié a été attaché à une personne et a fonctionné pendant 3 jours

Cela a conduit les chercheurs à modifier génétiquement les porcs pour tenter de mieux adapter leurs organes. La société de biotechnologie qui a élevé le porc pour l’étude de Penn, eGenesis de Cambridge, Massaschetts, vise à y parvenir grâce à l’édition génétique. Les scientifiques de l’entreprise ont utilisé Crispr pour effectuer un total de 69 modifications génétiques sur l’animal. Celles-ci comprenaient l’élimination de trois gènes porcins pour éviter un rejet immunitaire immédiat et l’insertion de sept gènes humains impliqués dans l’inflammation, l’immunité et la coagulation sanguine. Les modifications restantes ont désactivé les virus innés trouvés dans le génome porcin qui pourraient hypothétiquement infecter les humains. En octobre, eGenesis a rapporté dans la revue Nature qu’un rein de porc présentant les mêmes modifications a fonctionné chez un singe pendant plus de deux ans.

L’idée de soutenir les patients atteints d’un foie de porc en dehors du corps n’est pas nouvelle. Dans les années 1960 et 1970, plus de 100 procédures de ce type ont été tentées pour aider les patients souffrant d’insuffisance hépatique. La méthode a été abandonnée une fois que la transplantation hépatique à partir de donneurs humains décédés a été établie.

Dans les années 1990, des chercheurs de l’Université Duke ont mené une étude série d’expériences similaires chez les personnes souffrant d’insuffisance hépatique, mais les procédures n’ont duré que deux à cinq heures avant que les foies de porc ne tombent en panne.

«Cela n’a pas très bien fonctionné», déclare Mike Curtis, PDG d’eGenesis. Lors de tentatives précédentes avec des foies de porc non modifiés, un gonflement se produisait et le flux sanguin s’arrêtait en quelques heures. Dans l’étude Penn, les chercheurs ont observé un débit sanguin et une pression stables. Il n’y avait également aucun signe d’inflammation. « La question simple était : nos organes fonctionneraient-ils mieux ? Et la réponse est désormais oui », dit-il.

La question de savoir si les 69 modifications sont nécessaires est encore à débattre. UN étude publiée en 2000 ont montré que des organes provenant de porcs avec seulement deux modifications génétiques étaient capables de nourrir deux patients atteints d’insuffisance hépatique pendant jusqu’à 10 heures avant de pouvoir obtenir une greffe d’un donneur humain. Curtis pense que les modifications supplémentaires permettront à terme de soutenir les patients plus longtemps.

L’équipe de Penn prévoit d’affiner la procédure sur trois autres personnes en état de mort cérébrale. Curtis dit qu’eGenesis rencontrera également la FDA ce mois-ci pour discuter des plans d’un essai de phase précoce visant à utiliser son système porcin sur des patients souffrant d’insuffisance hépatique. Au lieu d’un essai formel, la société envisage également des expériences ponctuelles sur des patients malades dans le cadre du programme « d’usage compassionnel » de la FDA, qui permet d’utiliser un produit médical expérimental lorsqu’il s’agit de la seule option disponible pour une personne souffrant d’une maladie potentiellement mortelle. condition.

En 2022 et 2023, des chirurgiens de l’Université du Maryland ont utilisé cette voie pour réaliser deux greffes distinctes sur des patients utilisant des cœurs provenant de porcs génétiquement modifiés. Les deux receveurs souffraient d’insuffisance cardiaque mais n’étaient pas éligibles à une greffe traditionnelle d’organe humain. Le premier patient, David Bennett, a vécu deux mois avant de décéder en mars 2022. Le second, Lawrence Faucette, est décédé en octobre de l’année dernière, six semaines après sa greffe.

«Lorsque l’on parle de remplacements d’organes plus longs, il y a de nombreuses réponses immunitaires complexes», explique Shaked. “Ici, c’est une façon de penser très différente.”

Il dit que les foies de porcs eGenesis pourraient probablement continuer à fonctionner pendant cinq jours, mais au-delà de cela, il n’en est pas si sûr. Les foies humains ne peuvent généralement être conservés à l’extérieur du corps que pendant environ neuf heures. La machine utilisée dans l’étude, fabriquée par la société britannique OrganOx, est approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis et il a été démontré qu’elle prolonge cette fenêtre de plusieurs heures. Personne ne sait combien de temps un foie de porc tiendrait sur la machine lorsqu’il serait connecté à une personne.

Parsia Vagefi, professeur de chirurgie au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas, qui n’a pas participé à l’étude de Penn, affirme qu’il reste à voir si la combinaison de modifications génétiques et d’un dispositif de perfusion aidera à soutenir les patients vivants.

« Il y a eu une volonté d’innover pour contribuer à remédier à la pénurie d’organes », explique Vagefi. “Mais je pense que nous devons être conscients du fait que des recherches supplémentaires sont nécessaires.”