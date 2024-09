Un flux de travail étape par étape pour la photographie de paysage

Tirez-vous le meilleur parti de vos photos de paysage ? Parfois, même avec le meilleur équipement, nous ne parvenons pas toujours à capturer la scène aussi bien que nous le pourrions.

Je viens de vous Brian Matiashcette vidéo instructive offre un aperçu détaillé du processus d’amélioration d’une prise de vue de paysage du début à la fin. Matiash passe en revue ses décisions sur place et comment elles se traduisent dans son flux de travail de montage. Il commence par expliquer les limites de la configuration de sa caméra, y compris la Sony a7R Mark III et un Objectif 12-24 mmet comment ces choix ont affecté sa composition. L’angle ultra-large de l’objectif lui a donné beaucoup d’espace pour travailler, mais même dans ce cas, Matiash n’était pas entièrement satisfait. Il a choisi d’assembler plusieurs images pour créer un panorama, une décision qui lui a permis d’inclure une plus grande partie de la scène sans sacrifier la qualité.

La vidéo montre comment l’approche panoramique peut ouvrir des possibilités créatives, en particulier lorsque vous vous sentez limité par votre objectif. En assemblant six images verticales, Matiash a capturé plus de ciel, d’arbres et de cascade qu’il n’aurait pu le faire avec une seule prise de vue. Cette technique améliore non seulement la composition, mais ajoute également de la profondeur et de l’intérêt à l’image finale. Il démontre également l’importance de corriger les distorsions de l’objectif et les aberrations chromatiques, qui peuvent affecter considérablement la qualité globale de l’image, en particulier lorsque vous travaillez avec des objectifs grand angle.

Matiash vous guide à travers les étapes détaillées de la modification du panorama assemblé dans Lightroom. Il aborde les ajustements cruciaux tels que le réglage de la balance des blancs, l’application des corrections d’objectif et la sélection d’un profil de paysage Adobe pour créer une base solide pour la modification. Ces petits ajustements posent les bases de modifications plus créatives, comme l’ajout de contraste et le réglage précis de la saturation des couleurs. La vidéo présente également des outils utiles, tels que les fonctions de masquage de Lightroom, pour modifier de manière sélective des parties de l’image. Par exemple, l’augmentation de la luminosité de l’eau en mouvement et l’amélioration des verts au premier plan ajoutent un niveau de finesse qui donne vie à l’image.

La fonction de fusion de panoramas de Lightroom est particulièrement mise en avant dans la vidéo, où Matiash montre comment différentes projections peuvent considérablement affecter l’aspect d’une photo panoramique. Il aborde également des options telles que la déformation des limites et le remplissage sensible au contenu, montrant comment ces outils peuvent gérer les zones qui ne se sont pas correctement assemblées. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet de Matiash.

Et si vous voulez vraiment vous plonger dans la photographie de paysage, consultez notre dernier tutoriel, « Photographier le monde : le Japon avec Elia Locardi ! »