Un flirt? Préoccupations concernant un juré dans une affaire liée au complot de Whitmer

Les procureurs ont fait part de leurs inquiétudes mercredi au sujet d’une femme jurée qui a apparemment souri à l’un des trois hommes jugés dans le cadre d’un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer en 2020.

Le juge Thomas Wilson a déclaré que lui aussi l’avait remarqué et s’est engagé à porter une “attention particulière” au juré. Il a dit que les expressions ne semblaient pas être une réaction au témoignage.

“Elle est dans ma vue directe”, a déclaré Wilson. « Donc, je la regarde souvent droit dans les yeux pendant que j’écoute le témoin témoigner. … J’ai vu des sourires sortir de son visage. Pas de grands sourires mais plutôt un petit sourire narquois.

Le juré s’est penché sur Paul Bellar, 24 ans, qui était membre d’un groupe paramilitaire, les Wolverine Watchmen. Bellar, Joe Morrison et Pete Musico sont accusés devant un tribunal d’État de Jackson, dans le Michigan, d’avoir fourni un soutien matériel à un acte terroriste.

Ils sont accusés de s’être alignés sur Adam Fox et d’autres qui ont été condamnés par un tribunal fédéral pour avoir conspiré en vue de kidnapper Whitmer. Bellar, Morrison et Musico ne sont pas accusés d’avoir un rôle direct dans le complot mais faisaient partie des 14 personnes arrêtées en 2020.

Le procès a duré huit jours jusqu’à présent, dont six jours de témoignage d’un agent du FBI.

“Depuis le début du procès – et nous sommes prêts à offrir des témoignages sous serment à ce sujet de la part de deux témoins différents – il y a eu une communication non verbale” entre un juré et Bellar, a déclaré le procureur général adjoint Bill Rollstin.

Il a suggéré que Bellar envoie un signal mercredi en serrant les poings et en les secouant de “manière affirmative”.

Mais l’avocat de Bellar, Andrew Kirkpatrick, a déclaré qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation : Bellar était excité parce que l’avocat lui avait offert des bonbons Skittles pour son anniversaire.

“Peut-être qu’elle l’aime. Peut-être qu’elle ne l’aime pas », a déclaré Kirkpatrick à propos du juré. “Il n’y a aucun moyen de dire ce qu’il y a dans l’esprit d’un juré et ce qu’il fait ou pense exactement.”

L’avocat de Musico, Kareem Johnson, a déclaré que les allégations de flirt étaient “simplement sexistes”.

“C’est un juré sur lequel les deux parties se sont entendues”, a-t-il déclaré. « Elle est censée juger les témoins et juger les accusés. Elle doit regarder par ici.

White a rapporté de Detroit.

Ed White, l’Associated Press