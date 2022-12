Un flic viré de San Antonio est inculpé pour avoir tiré sur un adolescent en voiture

SAN ANTONIO (AP) – Un ancien officier de police de San Antonio qui a blessé par balle un jeune de 17 ans alors que l’adolescent mettait sa voiture en marche arrière en mangeant un hamburger a été inculpé par un grand jury pour deux chefs de voies de fait graves par un public domestique et un chef de tentative de meurtre, ont annoncé jeudi les procureurs.

James Brennand, 28 ans, était un officier recrue lorsqu’il a été licencié et accusé des deux chefs de voies de fait graves après avoir tiré sur Erik Cantu le 2 octobre dans le parking d’un McDonald’s.

Le procureur du district du comté de Bexar, Joe Gonzales, a déclaré que l’une des accusations de voies de fait graves était d’avoir tiré sur Cantu et l’autre d’avoir tiré en direction de sa passagère. Il a déclaré que l’accusation de tentative de meurtre était liée à l’assassinat de Cantu.

Les voies de fait graves par un fonctionnaire sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie, tandis que la tentative de meurtre est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, a déclaré Gonzales.

“Nous savons que la plupart des officiers de cette ville se soucient profondément de cette communauté, mais nous ne pouvons pas avoir une ville sûre si la communauté n’a pas confiance dans le système de justice pénale”, a déclaré Gonzales.

L’un des avocats de Brennand, Nico LaHood, a déclaré jeudi que jusqu’à présent, la version de l’histoire de Brennand n’avait pas été racontée, ajoutant qu’il y avait eu une première “attitude de précipitation au jugement”. La vidéo de l’épisode de la caméra portée sur le corps de Brennand a été publiée par la police.

“Nous prévoyons que davantage d’informations seront révélées qui éclaireront davantage cet incident”, a déclaré LaHood.

Cantu est sorti de l’hôpital la semaine dernière, près de deux mois après la fusillade. Dans un communiqué publié après sa libération, ses parents ont déclaré qu’il “avait encore un long chemin à parcourir pour se rétablir”.

L’avocat de la famille Ben Crump, qui a pris en charge certains des meurtres de Noirs par la police les plus médiatisés du pays, a déclaré dans un communiqué que les actes d’accusation étaient “un soulagement” pour la famille.

“Erik et sa famille sont reconnaissants pour l’élan de soutien qu’ils ont reçu, non seulement dans la lutte pour la survie d’Erik, mais aussi dans notre combat pour une justice complète”, a déclaré Crump. “Aujourd’hui, nous sommes un peu plus près.”

La police a déclaré que Brennand avait réagi à une perturbation sans rapport avec le McDonald’s lorsqu’il a vu Cantu dans une voiture qui, selon lui, lui avait échappé la veille lors d’une tentative d’arrêt de la circulation.

La police a déclaré que Brennand avait enfreint sa formation et les procédures policières après s’être approché de la voiture, qu’il croyait avoir été volée. Bien que les plaques d’immatriculation de la voiture ne correspondent pas au véhicule, la voiture n’a pas été volée, selon la police.

Dans les images de la caméra corporelle diffusées par la police, Brennand ouvre la portière de la voiture et dit à Cantu de sortir. La voiture recule alors avec la porte ouverte et l’agent tire plusieurs fois dans le véhicule. Il continue de tirer alors que la voiture s’éloigne.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’âge de James Brennand à 28 ans, et non 27.

The Associated Press