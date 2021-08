Un flic révèle un moment effrayant où il a trouvé le corps nu de maman enveloppé dans une feuille de plastique après qu’un adolescent ait traîné le corps dans une poubelle à roulettes

Un COP a décrit le moment effrayant où il a découvert le corps nu d’une maman enveloppé dans des feuilles de plastique et enterré dans une tombe peu profonde.

Lindsay Birbeck, 47 ans, a été retrouvée par un promeneur de chiens horrifié 12 jours après sa disparition à Accrington, Lancs, dans un coin isolé d’un cimetière.

Lindsay Birbeck a été assassinée par un garçon de 16 ans lors d’une attaque complètement insensée Crédit : MEN Media

DSI Andy Cribbin a révélé le moment où il a trouvé le corps de Lindsay Crédit : découverte+

L’assistant pédagogique s’était fait bondir dans les bois par un parfait inconnu Rocky Marciano Price, 16 ans, en août 2019.

L’adolescent monstre a écrasé le cou de Lindsay puis a brutalement essayé de lui couper le corps.

Après le meurtre horrible, Price a été capturé sur CCTV en train de traîner la mère de deux enfants dans une poubelle à roulettes jusqu’au cimetière où il a jeté son corps.

Le DSI Andy Cribbin, qui a dirigé l’enquête sur le meurtre, a maintenant révélé le moment où il a vu le corps mutilé de Lindsay dans le documentaire Britain’s Deadliest Kids on discovery+.

DÉCOUVERTE GRIM

Il a déclaré: « Le corps de Lindsay était nu mais il avait été enveloppé dans des bâches en plastique. Entre le corps de Lindsay et les bâches en plastique, il y avait du feuillage.

« Il y avait de l’herbe présente dans la bâche qui n’était pas réellement dans la zone du cimetière. Cela nous a montré que le corps avait été transporté d’ailleurs.

« Un certain nombre de personnes avaient remarqué une poubelle à roulettes dans le crématoire, ce qui était inhabituel.

« Il avait été vu dans la zone où le corps de Lindsay avait été retrouvé. »

Alors que l’enquête sur le meurtre s’intensifiait, la police a fait une découverte choquante sur CCTV.

Des images montraient le tueur au visage de bébé traînant la poubelle bleue à travers les rues résidentielles en plein jour.

TUEUR D’ADOLESCENTS

Après avoir trouvé un endroit calme et isolé près de la voie ferrée, il a passé plus d’une heure à enterrer le corps de Lindsay avant de laisser une scie, des gants et la poubelle à roulettes sur les lieux.

Au cours des jours suivants, l’adolescente a été filmée sur CCTV, revenant quatre fois sur sa tombe.

De manière effrayante, l’adolescent avait été « à l’affût » avant le meurtre et avait ciblé une deuxième femme qui « avait eu de la chance » quelques minutes avant d’attaquer brutalement Lindsay.

Elle s’est courageusement manifestée après avoir identifié Price dans la vidéosurveillance avec le nom de l’adolescent donné à la police par d’autres personnes qui le connaissaient.

À la surprise de la police, Price a été emmené à la police par ses propres parents.

Mais les détectives ont été confrontés à une tâche colossale car le QI de l’adolescent n’était que de 65 ans, ce qui le place dans la catégorie des intelligences extrêmement faibles.

WEB DE MENSONGES

Price, qui était également autiste et n’avait pas d’antécédents criminels, n’a répondu aucun commentaire à toutes les questions qui lui ont été posées lors de l’entretien.

Ce n’est pas seulement la police qui a été stupéfaite par le suspect du meurtre – la propre famille de Lindsay étant choquée par l’âge du tueur.

Son mari Tim raconte à l’émission : « Même moi, j’ai eu 16 ans ? Ma fille a 17 ans, il est plus jeune que mes enfants. »

Price a été accusé de meurtre, mais il a plaidé son innocence bien qu’il ait admis avoir déplacé la poubelle et le corps de Lindsay.

Au lieu de cela, il a affirmé qu’il avait été approché par un étranger qui lui avait promis « beaucoup d’argent » s’il se débarrassait d’un corps.

Mais les jurés ont percé ses mensonges et l’ont reconnu à l’unanimité coupable de meurtre à Preston Crown Court en août 2020.

Il a été emprisonné à vie avec un minimum de 16 ans pour le meurtre « entièrement aléatoire ».

DSI Cribbin a déclaré: « Rocky, dans mon esprit, est un jeune homme très dangereux.

« Il a traqué deux femmes au cours de cet après-midi, et n’ayant pas réussi à traquer une femme, en peu de temps, il attaque et assassine Lindsay. Je pense qu’il est dangereux.

« La seule personne qui peut nous dire quel était son motif est Rocky, et Rocky ne l’a pas fait. »

Rocky Marciano Price a été condamné à la prison à vie pour le meurtre Crédit : PA

Price a été vu en train de traîner le corps de Lindsay dans une poubelle à roulettes Crédit : Maverick Photographie

Elle a été découverte enterrée dans une tombe peu profonde Crédit : Mercury Press

La poubelle à roulettes sur les lieux de la macabre découverte Crédit : Lancs Live/MEN Media

Lindsay venait de faire du shopping avec sa fille adolescente Sarah lorsqu’elle a disparu Crédit : PA : Association de la presse

L’assistant d’enseignement avait disparu depuis 12 jours Crédit : MEN Media

Lindsay posant joyeusement avec sa famille