Un COP qui s’est suicidé a été frappé à la tête avec une perche lors de l’émeute du Capitole et «ce n’était pas la même chose», dit sa femme.

Le policier du Capitole Jeffrey Smith a subi le coup alors qu’il défendait le bâtiment pendant la siège meurtrier le 6 janvier.

Un émeutier a jeté le poteau métallique, qui a frappé le casque et l’écran facial de Smith, selon un rapport de le Washington Post.

L’officier de 35 ans a travaillé jusque dans la nuit, puis s’est rendu à la clinique médicale de la police.

Il a été mis en congé de maladie et, selon sa femme Erin, renvoyé chez lui avec des analgésiques.

Erin a déclaré que son mari semblait souffrir constamment dans les jours suivants, incapable même de tourner la tête. Il n’a pas quitté la maison et a refusé de parler à d’autres personnes ou de regarder la télévision.

Elle se réveillait parfois pendant la nuit et le trouvait assis dans son lit ou en train de faire les cent pas, a-t-elle dit.

«Ce n’était pas le même Jeff qui était parti le 6. . . . J’ai juste essayé de le réconforter et de lui faire savoir que je l’aimais.

«Je lui ai dit que je serais là s’il avait besoin de quelque chose, que quoi qu’il arrive, nous y arriverions. J’ai essayé de faire de mon mieux.

‘IL N’ÉTAIT PAS LE MÊME’

Smith a reçu l’ordre de retourner au travail après un rendez-vous de suivi à la clinique de police le 14 janvier. Son épouse a maintenant remis en question cette décision.

Après une nuit sans sommeil, le policier est parti au travail le lendemain après-midi pour un quart de nuit, prenant les sandwichs, le mélange montagnard et les biscuits que sa femme avait emballés pour lui.

Smith s’est tiré une balle dans la tête sur le chemin du District.

La police l’a retrouvé dans sa Ford Mustang, qui avait roulé sur un talus le long de la George Washington Memorial Parkway, près d’une vue panoramique sur la rivière Potomac.

Smith était le deuxième policier qui avait participé à l’émeute à se suicider.

«Altruiste» Howard Liebengood, 51 ans, un officier de la police du Capitole des États-Unis (USCP), est décédé trois jours après avoir servi sur la ligne de front pendant les émeutes.

Selon l’Associated Press, deux personnes proches du dossier ont déclaré que la mort de l’agent Liebengood était un suicide apparent.

Il n’était pas clair si sa mort était liée aux événements de mercredi, bien que l’officier soit l’un des nombreux flics qui ont répondu aux émeutes au Sénat.

Gus Papanthanasiou, président du syndicat de la police du Capitole, a confirmé que l’officier Liebengood faisait partie des flics qui ont répondu aux émeutes.

Il a ajouté: «Il s’agit du deuxième décès d’un officier de l’USCP en seulement deux jours, avec le décès de l’officier Brian D. Sicknick jeudi soir des suites de blessures subies alors qu’il était en service lors de l’assaut du Capitole le 6 janvier.

Brian Sicknick, est décédé le lendemain des émeutes après avoir, semble-t-il, été frappé à la tête pendant le siège par un extincteur.

Quatre personnes sont mortes pendant l’émeute, après que des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole dans des scènes violentes alors que les législateurs se réunissaient pour certifier les résultats des élections de novembre.

La police a confirmé l’identité des personnes décédées: Ashli ​​Babbitt, 35 ans, du Maryland, Benjamin Phillips 50 ans, de Schuylkill en Pennsylvanie, Kevin Greeson, 55 ans, d’Alabama, et Rosanne Boylan, 34 ans, de Géorgie.

Les violences du 6 janvier ont éclaté quelques heures seulement après que Trump s’est adressé à ses partisans lors d’un rassemblement à proximité.

« Nous allons descendre au Capitole », a-t-il déclaré mercredi à ses partisans.

«Et nous allons encourager nos braves sénateurs et membres du Congrès. Et nous n’allons probablement pas applaudir, tant pour certains d’entre eux, car vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse, vous devez montrer force et vous devez être fort. «

Dans un message vidéo mis en ligne le lendemain, le président sortant a fait demi-tour inhabituel, décrivant les émeutes. comme une « attaque odieuse contre la capitale nationale ».