Un flic qui a pris rendez-vous avec Angela Tramonte, 31 ans, pour une randonnée mortelle dans le désert en Arizona a été puni pour avoir MENTI à la police en 2009

LE flic qui a pris rendez-vous avec Angela Tramonte, 31 ans, pour une randonnée meurtrière dans le désert de l’Arizona aurait été puni pour avoir menti à la police en 2009.

Tramonte, 31 ans, est allée faire de la randonnée lors du procès Echo Canyon en Arizona avec le flic de Phoenix Dario Dizdar vendredi avant que son corps ne soit retrouvé près du site.

Le corps d’Angela Tramonte a été retrouvé près d’un sentier en Arizona Crédit : Flash info

Tramonte était allé rencontrer Dario Dizdar Crédit: LipstickAlley

Tramonte, originaire du Massachusetts, et Dizdar auraient accepté de se rencontrer pour un premier rendez-vous après avoir discuté en ligne pendant environ deux mois.

Dizdar a affirmé que lorsqu’ils étaient en randonnée, Tramonte est devenu en surchauffe et a décidé de faire demi-tour pendant qu’il poursuivait la randonnée par lui-même.

Bien que les autorités ne considèrent pas la mort de Tramonte comme suspecte pour le moment, un rapport a récemment été publié selon lequel le flic avait déjà menti à la police.

Le Daily Beast a rapporté que Dizdar avait été sanctionné en 2009 pour avoir menti aux flics sur qui il était au cours d’une enquête criminelle – donnant aux autorités un faux nom et un faux âge.

LES AMIS DE TRAMONTE VEULENT DES RÉPONSES

Pendant ce temps, les amis de Tramonte ont demandé des réponses sur sa mort, se demandant pourquoi un premier intervenant n’aiderait pas son rendez-vous à revenir de la randonnée si elle était en détresse.

« En tant que flic, en tant que premier intervenant, vous êtes censé aider les gens », a déclaré l’amie Stacey Gerardi à WBZ.

« Si quelqu’un monte une montagne et que vous la voyez en détresse et qu’elle ne se sent pas bien et qu’elle est épuisée, pourquoi ne la redescendriez-vous pas? »

Les équipes de secours sont parties à la recherche de Tramonte après que Dizdar a signalé sa disparition, et son corps a été retrouvé vers 16 h 40 cet après-midi près d’une maison.

Les pompiers pensent qu’elle essayait d’alerter quelqu’un dans la région qu’elle se débattait avant de s’effondrer, selon ABC15.

AUCUNE ‘BLESSURE TRAUMATIQUE’ TROUVÉE

Une porte-parole du service de police de Phoenix, Mercedes Fortune, a déclaré au Daily Mail qu’aucune « blessure traumatique » n’avait été observée sur Tramonte lorsqu’elle a été retrouvée ou lors de l’autopsie.

Elle a dit qu’il n’y a « aucune preuve indiquant qu’un acte criminel est suspecté en lien avec la mort tragique de Mme Tramonte ».

Une page GoFundMe collectant des fonds pour transporter le corps de Tramonte dans sa ville natale a déclaré que les êtres chers « veulent juste que justice soit rendue à notre ami ».

Lors de leur randonnée de la semaine dernière, ni Tramonte ni Dizdar n’ont apporté d’eau, selon les rapports.

Le capitaine des pompiers de Phoenix, Rob McDade, a déclaré au Boston Globe que là où ils ont trouvé le corps de Tramonte, « [she] aurait pu être aux premiers stades de l’épuisement par la chaleur et du coup de chaleur, où vous devenez délirant, et malheureusement, vos facultés ne vous concernent pas. »

Aucune accusation n’a été portée en lien avec sa mort.

« Cette montagne ne se soucie pas de qui vous êtes, ou de votre qualité de randonneur ou de randonneur expérimenté », a déclaré McDade à propos de la montagne sur laquelle se trouvait le sentier.

« La montagne, dans une situation comme celle-là, gagne généralement. »

La famille de Tramonte demande des réponses sur sa mort Crédit : Flash info

Les autorités ont retrouvé son corps près d’une maison vendredi après-midi Crédit : Flash info