Lors d’un incident héroïque, un policier et un membre du personnel des chemins de fer ont sauvé la vie d’une personne âgée et d’un enfant. L’incident s’est produit alors qu’ils tentaient tous les deux de monter à bord d’un train local de Mumbai le lundi 14 décembre.

Selon un rapport publié dans Miroir de Mumbai, Umanath Mishra, le personnel ferroviaire, et Kailash Pandurang Pathade, l’agent de police étaient les deux héros. Ces deux hommes ont veillé à ce qu’aucun incident malheureux ne se produise. L’incident a été signalé depuis le terminus du chemin Currey.

La femme, identifiée comme Sujata Chavan, essayait de monter à bord du train local Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. Alors qu’elle et son petit-enfant montaient dans le train, il a commencé à bouger. La femme de 65 ans et son petit-enfant auraient pu se glisser dans l’espace entre la plate-forme et le râteau si les mesures prises en temps opportun n’avaient pas été prises. D’après les images de CCTV, on sait que l’incident s’est produit à 13 h 56.

Les images consultées par Mumbai Mirror montrent que la dame et l’enfant sont tous deux tombés sur la plate-forme et ont également été un peu traînés. De plus, Umanath a également aidé la vieille dame à récupérer sa chaîne en or qui s’était cassée lors de cet incident.

Ce n’est pas la première fois que la police et le personnel des chemins de fer sauvent des vies dans la gare. Il y a eu un certain nombre d’incidents dans le passé où l’action opportune de la police et du personnel a évité des accidents.

Lors d’un incident similaire, le même jour, la vie d’une femme du nom de Rijban Safad Khan a été sauvée. L’incident s’est produit à la gare de Mumbra le 14 décembre. Rijban et sa fille de six ans, Umehabiba Khan, montaient à bord d’un train. La mère a demandé à la fille de monter d’abord dans le train. Alors que Rijban était sur le marchepied, le train a commencé à bouger. En conséquence, elle a perdu l’équilibre et en a glissé. En voyant cela, MSF Shahrukh Sheikh, Rahul Sonawane et Santosh Devkar se sont mis à l’action et ont veillé à ce qu’elle ne tombe pas dans l’écart entre le train et le quai.

Pendant ce temps, la petite fille qui était montée dans le train s’est mise à hurler après avoir vu sa mère tomber du train. Non seulement cela, elle faisait également signe de sauter du train en mouvement. À ce stade, Anuradha Pagote, qui était le LCT de service présent à la gare, est entrée en action et est montée dans le train. Elle entra pour calmer et réconforter l’enfant.