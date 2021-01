Un flic SEXY a été limogé après avoir publié des vidéos loufoques sur TikTok pendant son service – dont une la montrant en train de brandir une arme alors qu’elle se précipitait vers un vol à main armée.

Yolanda Moll, 40 ans, a fait tourner les têtes avec un tournage de magazine nu après s’être fait connaître en tant que danseuse de télévision avant de devenir policière en Espagne.

L’amour de Yolanda pour les feux de la rampe a mis fin à sa carrière dans les forces de l’ordre à Esparreguera, près de Barcelone, après ses gaffes avec l’arme et d’autres vidéos tournées alors qu’elle était en service.

Elle a gardé son travail sur le rythme même si elle se déshabillait à nouveau dans l’émission espagnole de rencontres nues Adam et Eve.

Mais sa blague à l’arme à feu et d’autres vidéos bizarres la montrant en train de manger une glace tout en portant un masque facial et en éructant des airs de rap en uniforme lui ont finalement valu la botte.

Elle avait été suspendue pendant un mois sans salaire après que les images d’elle répondant au vol à main armée du supermarché soient devenues virales.

La vidéo de TikTok la montrait serrant un pistolet dans sa voiture de patrouille en criant: «Hold-up dans un supermarché Mercadona, je ne veux pas mourir».

Plus tard, Yolanda a fini par dénoncer les patrons, en allant à la télévision pour affirmer qu’elle était à deux rues du supermarché quand il a été retenu et que son arme n’était pas chargée.

Elle a insisté: «C’était une vidéo que j’avais filmée pour moi et un collègue a décidé de la publier mais ce n’est pas si grave.

«J’ai rempli mon devoir quand je suis arrivé sur les lieux. Je ne suis pas entré dans le supermarché avec la caméra de mon téléphone. Ce que j’ai fait avant c’est mon affaire. »

La mère célibataire Yolanda, qui semblait seins nus dans le magazine espagnol à succès Interviu, maintenant disparu, avant de rejoindre la police, a reçu ses ordres de marche après un vote complet du conseil.

Le maire d’Esparreguera, Eduard Rivas, a qualifié ses actions de «déplorables» et a déclaré que la décision de limogeage montrait «l’unité politique pour la défense des valeurs et du code d’éthique que les employés de la mairie et la police locale devraient maintenir».

Son collègue anonyme dans la vidéo – qui tenait également un pistolet – a été suspendu pendant quatre ans et sept mois.

Une source de la mairie a déclaré: «Certains habitants auraient peut-être aimé l’idée de se mettre du mauvais côté de Yolanda alors qu’elle était en uniforme, mais elle n’était pas un atout dans sa façon de se comporter.

Un local en colère a fait rage avant que Yolanda ne reçoive ses ordres de marche: « Les gens comme ça ne devraient pas être autorisés à garder leur travail, c’est une insulte. »