Un flic ému essuie ses larmes devant un mémorial poignant pour les garçons tragiques décédés après être tombés dans un lac gelé

Un flic ému a essuyé ses larmes hier lors d’un mémorial pour trois jeunes hommes décédés après être tombés à travers la glace sur un lac gelé.

Elle faisait partie des 21 policiers qui ont marché vers un sanctuaire de fortune près du lieu de la tragédie de dimanche.

Les officiers ont tenu un silence poignant de deux minutes devant un arbre qui a été entouré de dizaines d’hommages floraux Crédit : Paul Edwards

Ils ont tenu un silence poignant de deux minutes devant un arbre entouré de dizaines d’hommages floraux, de cartes et d’ours en peluche.

En partant, les habitants accablés de chagrin rassemblés à proximité ont éclaté en une salve d’applaudissements spontanée.

L’appréciation sincère est venue après que des flics héros aient été félicités pour avoir pataugé dans l’eau glaciale dans une tentative effrénée de sauver quatre garçons.

L’un, avec juste son uniforme et aucun équipement spécialisé, a tenté de percer la glace alors qu’il tentait d’atteindre les jeunes.

L’officier, qui n’avait pas été nommé, a ensuite été traité pour une légère hypothermie.

Les garçons ont été sortis de l’eau à Babbs Mill Lake à Solihull, West Midlands, mais chacun était en arrêt cardiaque en route vers l’hôpital.

Trois d’entre eux, âgés de 11, 10 et 8 ans, ont ensuite été déclarés morts.

Un quatrième, âgé de six ans, est resté dans un état critique à l’hôpital la nuit dernière alors que la communauté offrait des prières pour son rétablissement.

Jack Johnson, dix ans, qui faisait partie des trois garçons à perdre la vie, s’était précipité dans l’eau après avoir repéré que les trois autres étaient en difficulté.

Sa famille l’a salué comme un héros pour son acte de bravoure désintéressé.

Pendant ce temps, Oliwia Szewc, 13 ans, a raconté comment elle avait arraché des branches d’arbres voisins dans le but d’aider les garçons à s’échapper de l’eau glacée.

Elle rencontrait un ami au parc dimanche lorsque l’horreur s’est déroulée.

Oliwia se souvient : « J’essayais juste de trouver des branches d’arbres pour essayer de leur passer mais elles étaient toutes trop courtes.

“J’essayais juste de mon mieux de penser à différentes façons d’au moins les aider ou de faire n’importe quoi pour qu’ils flottent à la surface de l’eau afin qu’ils ne se noient pas.”

La police qui a rendu hommage hier a plus tard offert un “merci sincère” pour l’effusion de “gentillesse” de la communauté locale.

L’équipe de police du quartier de Chelmsley Wood a déclaré: «Le soutien des résidents a été écrasant.

“Cela a été la période la plus difficile pour toutes les personnes impliquées, et nos pensées vont aux familles, aux amis et à toute la communauté.”

