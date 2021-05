Un flic du Kerala se transforme en sauveur pour les errants pendant le verrouillage

La plupart des villes du pays étant à nouveau verrouillées, les hôtels, les restaurants et les restaurants en bord de route ont également été limités ou fermés pour empêcher la propagation du coronavirus. Et pour les errants sur la route, cela les rend souvent affamés car ils survivent principalement avec les miettes laissées par les clients avec les déchets alimentaires que le personnel de l’hôtel jetterait habituellement. Mais un flic au Kerala avec un cœur en or est venu à leur aide et nourrit autant qu’il le peut quotidiennement près du lac Vellayanai. Subramaniyan Potty S, un sous-inspecteur de la station Nemom, se rend quotidiennement au bord du lac pour nourrir les animaux, principalement des chiens errants qui flânent dans les environs. Et ensuite, Subramaniyan s’assure également que la zone est nettoyée après que les animaux ont mangé, Le nouvel Indian Express signalé.

Subramaniyan, qui est originaire de Nedumangad, aurait dit à TNIE qu’il avait croisé les animaux errants alors qu’il faisait ses rondes nocturnes près de l’endroit il y a environ deux mois. Il a dit que les animaux avaient l’air mal nourris et malades et qu’il se sentait très triste. Alors le lendemain, il a commencé à nourrir les animaux.

Subramaniyan dit qu’il s’assure que même s’il est en congé, les animaux errants peuvent manger. Il a même confié à quelques-uns de ses collègues qui nourrissent les animaux en son absence. «Je suis végétarienne et nous ne cuisinons pas de viande à la maison. Donc, chaque jour, je leur achète de la nourriture comme du dosa ou de la parotta avec du poulet ou du bœuf. Ce sont aussi des êtres vivants comme nous, sinon nous, alors qui nourriront ces pauvres créatures », a-t-il déclaré.

Subramaniyan nourrit également les animaux près de sa maison, quelque chose dans lequel sa femme et ses enfants l’aident également. Il dit qu’il ne veut pas que les animaux mangent des déchets, alors il leur achète de la nourriture séparément.

Les actions de Subramaniyan ont été applaudies par beaucoup, mais il espère que ses actions inspireront quelqu’un à faire une bonne action, ce qui sera assez élogieux pour lui. «Je souhaite que mon action inspire quelqu’un à nourrir au moins une personne démunie ou un animal errant. Je considérerais cela comme mon accomplissement. «

