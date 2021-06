Un flic qui aurait été abattu par la belle-fille de Lord Ashcroft séjournait à son hôtel avec un « tueur notoire » qui a tiré sur son voisin à quatre reprises, a-t-on rapporté.

Le chef de la police Henry Jemmott, 42 ans, était en pause de cinq jours avec son copain après avoir été autorisé à quitter ses fonctions de flic pour des « raisons personnelles ».

Henry Jemmott, 42 ans, aurait fait une pause de cinq jours avec son ami à l’hôtel Crédit : pixel8000

Jasmine Hartin aurait accidentellement tué son ami de longue date Jemmott Crédit : Jasmine Hartin/Linked In

La mondaine Jasmine Hartin, 32 ans – mariée au fils de Tory Lord Ashcroft, Andrew – aurait accidentellement tué son ami de longue date Jemmott avec son pistolet Glock après une soirée bien arrosée à San Pedro, Belize, la semaine dernière.

Jemmott prenait du temps loin de sa femme et de ses trois enfants – et Jasmine lui a proposé de l’héberger à l’hôtel Grand Colony dans une villa de luxe directement sur la plage, rapporte Mail on Sunday.

Jasmine et Andrew, 43 ans, vivraient à l’hôtel et Andrew dirige également le lieu de luxe.

Jemmott et son ami Manuel Pacheco se sont enregistrés le 26 mai.

Pacheco, un bijoutier, a été accusé du meurtre de son voisin José Villanueva en 2018, selon des informations.

Au cours d’une dispute, il aurait tiré sur Villanueva à quatre reprises, y compris dans le dos.

Des images de vidéosurveillance montraient Villanueva titubant vers sa maison avant de s’effondrer dans une mare de sang.

Pacheco est resté derrière les barreaux jusqu’à son procès pour meurtre en février de l’année dernière.

Mais le juge a accepté son histoire selon laquelle il a agi en état de légitime défense et il a été acquitté.

Henry Jemmott était en congé pour « raisons personnelles » lorsqu’il a été abattu Crédit : Facebook / Henry Jemmott

Jasmine Hartin aurait déclaré qu’elle n’avait «aucune idée» que l’arme qu’elle tenait était chargée

L’ami de Jemmott, Francisco ‘Panny’ Arceo, a déclaré au Mail dimanche: » Lui et Manuel sont venus dîner chez moi mercredi et nous nous sommes arrangés pour aller pêcher à 9 heures du matin le lendemain.

« Au début, je ne savais pas qui était Manuel. Quand j’ai découvert que j’étais contrarié. Il est notoire.

« Il a tué un de mes amis. Si j’avais su qui il était, je ne l’aurais jamais laissé entrer dans ma maison ou sur mon bateau. »

Et quelques heures avant que Jemmott ne soit abattu, un agent de la circulation aurait arrêté le père de cinq enfants alors qu’il « faisait une embardée » le long d’une route insulaire.

« Il était en état d’ébriété, très ivre », a déclaré une source au Mail on Sunday.

« Il était tellement ivre qu’il faisait des embardées dans tous les sens. Il conduisait la voiturette de golf de façon erratique. On pouvait sentir l’alcool. On lui a parlé mais on lui a permis de continuer. »

Jemmott aurait été « en proie à des démons », selon une femme qui connaît sa conjointe de fait, Romit Wilson.

« Avait-il aimé le whisky ? Oui. A-t-il aimé la cocaïne ? Oui. A-t-il aimé faire la fête ? Absolument », a déclaré la femme au journal.

« C’était un personnage très compliqué qui se présentait d’une certaine manière mais la réalité était très différente. Il avait beaucoup de démons. »

Henry Jemmott aurait été « en proie à des démons » Crédit : Facebook / Henry Jemmott

Quelques heures avant qu’il ne soit abattu, un agent de la circulation l’aurait arrêté alors qu’il « faisait une embardée » le long d’une route insulaire Crédit : Facebook / Henry Jemmott

Cela vient du fait que Hartin aurait déclaré qu’elle n’avait « aucune idée » que l’arme qu’elle tenait était chargée avant qu’elle ne explose et tue Jemmott.

Le mondain aurait maintenant décrit l’incident comme un « cauchemar vivant », déclarant aux flics dans un communiqué: « J’ai ramassé l’arme et j’ai essayé d’éjecter le clip du magazine mais il était coincé.

« J’ai lutté avec ça, essayant de sortir le chargeur, quand le pistolet a soudainement explosé.

« Je ne savais pas qu’il y avait encore une balle dans la chambre. »

Elle a ajouté: « Henry est retombé sur moi. J’étais coincée et il saignait partout sur moi.

« Alors que je me tortillais pour sortir de sous lui, pour me libérer afin que je puisse vérifier s’il allait bien, il a glissé dans l’eau. »

Le Mail on Sunday a déclaré que Hartin avait déclaré à la police que Jemmott lui avait donné l’arme pour qu’elle puisse pratiquer ses compétences de tir.

Elle a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence et risque jusqu’à cinq ans de prison ou une amende de 7 000 £.

Le couple aurait été amis depuis plusieurs années et il a suggéré qu’elle s’est armée après un incident lors d’une fête lorsqu’un homme est devenu agressif envers elle.

« Il m’a dit que j’avais besoin d’une arme pour ma protection personnelle », a-t-elle déclaré.

Hartin a été accusé d’homicide involontaire par négligence

La mondaine apprendra si elle est libérée sous caution mercredi

L’agent lui a remis son Glock 17 délivré par la police dans son étui alors qu’ils étaient ensemble dans une voiture et qu’il conduisait.

La nuit du tournage, Jasmine a rencontré Jemmott et le couple a bu du vin et du whisky sur la jetée de la station balnéaire de Banana Beach, où ils se sont assis pour discuter et écouter de la musique.

Après que Jemmott ait été abattue, Jasmine a crié à l’aide, alertant les gardes de sécurité à proximité, qui ont couru d’un hôtel voisin se sont précipités sur les lieux pour la trouver en train de faire les cent pas sur la jetée.

Une personne a ramassé l’arme tandis qu’une Jasmine choquée s’est assise sur des rochers avant que du sang ne soit prélevé sur son bras.

Pendant ce temps, la veuve de Jemmott a déclaré au Sun dimanche qu’il ne lui avait jamais mentionné Hartin.

Romit Wilson a déclaré: « Tout cela a été une grosse surprise. »

Des sources ont déclaré au Mail on Sunday que les balles trouvées sur les lieux avaient convaincu les procureurs que son affirmation concernant la pratique du déchargement et du chargement de l’arme de Jemmott était vraie.

Elle apprendra si elle est libérée sous caution mercredi.

Après s’être vu refuser la libération sous caution, Hartin est actuellement détenu dans la prison centrale du Belize infestée de scorpions à Hattieville.

Des sources proches de l’affaire ont affirmé que la décision de la maintenir en détention était motivée par des considérations politiques parce que « le public réclame du sang ».

Elle pourrait rester en prison jusqu’à un an, bien que son équipe juridique se batte pour sa libération.