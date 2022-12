Un flic d’origine indienne affirme qu’elle ne savait pas que son mari était un baron de la drogue malgré une vie somptueuse

Un flic d’origine indienne a été informé de la vérité la plus dure sur son mariage et sa décision de faire confiance à son mari récemment. L’ancien mannequin et officier de la police métropolitaine, Rasvinder Agalliu, a été limogé de la police métropolitaine de Londres après que les liens avec la drogue de son mari ont été révélés. Rasvinder a affirmé qu’elle n’avait aucune connaissance de ses relations. Alors que le duo menait une vie somptueuse, Rasvinder a déclaré qu’elle pensait que son mari, Julian Agalliu, gagnait son argent en travaillant comme chef pour des footballeurs professionnels, a rapporté l’Evening Standard.

La propriété sur laquelle vivait le couple leur coûtait 5 000 £ (environ 5 Lakh ₹) par mois. Ils possédaient également une voiture Audi de 70 000 £ (environ 71 Lakh ₹ ), des vêtements de créateurs et des maisons dans l’enclave haut de gamme de Hadley Wood à Barnet, au nord de Londres.

Dans un avis posté par la police métropolitaine du Royaume-Uni, ils mentionnaient les détails de l’audition pour faute du “PC Rasvinder Agalliu”. Les allégations étaient que sa conduite équivalait à des manquements aux normes de conduite professionnelle en matière d’honnêteté et d’intégrité, de conduite déshonorante, de devoirs et de responsabilités, et d’ordres et d’instructions.

Il a en outre ajouté que lors de la perquisition de sa maison actuelle qui a eu lieu le 25 juin, des drogues de classe A, des accessoires de consommation de drogue, une grande quantité d’argent et une radio de la police métropolitaine ont été saisis. De son ancienne résidence, un gilet pare-balles appartenant au flic, un ensemble de menottes, un ensemble d’épaulettes unies, un ensemble de dossiers et de disques d’entretien relatifs à l’enquête sur une infraction de sa part conclue en décembre 2019, et un grand nombre de plants de cannabis en culture ont également été saisis.

Selon le Evening Standard, la mère de trois enfants a été limogée après son audition mais n’a fait l’objet d’aucune accusation criminelle. Pendant ce temps, son mari Julian dirigeait son entreprise en emballant des médicaments avec la marque de luxe Hublot via le système de communication EncroChat. Il a été condamné par le tribunal de la couronne de Woolwich la semaine dernière.

