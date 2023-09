Un flic de Joliet a tiré sur le plafond d’une maison lors d’une agression domestique contre sa petite amie – Shaw Local

JOLIET – Un policier de Joliet a tiré avec une arme à feu dans le plafond de sa maison de ville, a touché sa petite amie à la tête et a endommagé son téléviseur, selon une plainte pénale déposée lundi devant le tribunal du comté de Will.

Nicholas M. Crowley, 36 ans, a été accusé de décharge imprudente d’une arme à feu, de coups et blessures domestiques et de dommages criminels à la propriété.

Lundi, devant le tribunal des obligations, Crowley – menotté – portait un T-shirt, un jean et des sandales tandis que le juge du comté de Will, Art Smigielski, et ses avocats examinaient ses accusations.

Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et a été incarcéré à la prison du comté de Will à 13 h 43, peu de temps après sa comparution devant le tribunal des obligations, selon le journal de la prison du comté. Il a été libéré à 16h13

Les appels au chef de la police de Joliet, Brian Benton, n’ont pas été retournés lundi.

L’avocat Jeff Tomczak, dont le cabinet d’avocats a été retenu par Crowley, a déclaré qu’il s’était rendu à la police vers 14 heures dimanche et avait rendu l’arme qui lui avait été assignée.

Dimanche, Crowley aurait mis sa petite amie, également policière, en danger en tirant avec son arme sur le plafond de sa maison de ville sur Mustang Road, selon la plainte pénale. Lui et sa petite amie partagent la même adresse, selon les archives immobilières et judiciaires.

Les messages laissés au numéro indiqué pour Crowley et le domicile de sa petite amie n’ont pas été renvoyés lundi.

Tomczak a déclaré que Crowley et la victime entretenaient une relation amoureuse.

La caution de Crowley était fixée à 50 000 $, dont 10 % étaient nécessaires pour payer la caution. Comme condition de sa caution, il doit remettre sa carte d’identité de propriétaire d’arme à feu dans les 48 heures, remettre toutes ses armes à feu à la police de Joliet et n’avoir aucun contact avec sa petite amie.

Une audience préliminaire pour Crowley était prévue pour le 11 août.

Crowley a gagné environ 95 916 $ l’année dernière, selon le rapport de paie de la ville. Il a reçu 7 028 $ en heures supplémentaires, 979 $ en indemnités de vacances et 2 100 $ en allocations. Son salaire régulier est de 85 808 $ par an.

Le mois dernier, The Herald-News a obtenu une photo Snapchat d’un policier montrant nonchalamment son pistolet alors qu’il était assis dans une voiture avec un autre homme. Le nom de Crowley a été fourni avec la photo. À l’époque, le chef adjoint de la police de Joliet, Ed Gregory, avait déclaré que la division des affaires internes du département devrait enquêter, mais qu’il était « sûr à 95 % » que l’officier sur la photo était Crowley.

Après avoir été contacté jeudi au sujet de l’enquête sur les affaires internes, Gregory a déclaré que toute information sur l’affaire devrait être demandée via la loi sur la liberté d’information de l’Illinois ou auprès du service juridique de la ville.

Gregory a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé quels étaient les résultats de l’enquête ou si l’officier sur la photo était bien Crowley.

Lundi, les responsables de la ville ont rejeté une demande du Freedom of Information Act envoyée le 13 juillet concernant l’enquête sur les affaires internes, affirmant que les plaintes déposées auprès de la police ne pouvaient pas être divulguées.

Une demande envoyée le 30 juin concernant des dossiers disciplinaires concernant Crowley qui a été partiellement refusée a montré qu’il avait fait l’objet de mesures disciplinaires dans le passé.

Le 21 juin 2016, Benton a notifié à Crowley une suspension de deux jours sans solde et trois jours de travail suspendus à la suite d’une enquête sur son défaut de comparution devant le tribunal, ce qui violait la conduite du service de police.

Le 14 octobre 2014, Benton a réprimandé Crowley par écrit après qu’un examen d’un accident dans lequel il a été impliqué le 4 mai 2014 ait révélé qu’il n’avait pas « fait preuve de diligence raisonnable dans la conduite d’un véhicule de la ville de Joliet ».