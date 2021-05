Un flic de Delhi sauve deux vies en faisant un don de plasma à une femme enceinte atteinte de Covid-19

La famille d’une femme enceinte positive à Covid a trouvé un sauveur à Delhi, sous-inspecteur de la police, Akashdeep, qui a fait don de son plasma à la patiente. La femme est enceinte de 21 semaines et a été testée positive pour le coronavirus la semaine dernière. Les responsables de la police de Delhi, qui travaillent dans le cadre du projet Jeevan Rakshak, ont montré une intervention opportune après avoir vu un tweet plaidant pour du plasma pour une femme enceinte.

La police de Delhi a contacté la famille et s’est renseignée sur leurs besoins, a rapporté l’agence de presse ANIAprès avoir évalué les besoins de la femme enceinte de 27 ans, le Jeevan Rakshakteam a contacté le sous-inspecteur Akashdeep qui était en poste au poste de police de Roop Nagar dans le nord de Delhi, selon un communiqué de presse officiel de la police de Delhi.

En contactant, Akashdeep a immédiatement accepté d’aider la femme enceinte qui était traitée dans un hôpital de la région d’Uttam Nagar. Akashdeep a fait don de son plasma à l’hôpital le 10 mai et a souhaité un prompt rétablissement de la femme après avoir rencontré son mari et d’autres membres de la famille. La famille de la femme a exprimé sa gratitude envers Akashdeep et a félicité la police de Delhi pour cette noble initiative au milieu de la pandémie.

La police de Delhi a lancé un certain nombre d’initiatives pour aider les nécessiteux au vu de la deuxième vague dévastatrice de coronavirus qui a fait des ravages dans tout le pays, et la capitale nationale fait partie de ses plus grandes victimes. Le commissaire de police de Delhi, SN Shrivastava, à la fin du mois dernier, a demandé à ses agents d’aider le public à faire face à la crise de Covid. Depuis lors, et même avant, plusieurs policiers se sont manifestés pour arranger du plasma, des bouteilles d’oxygène et d’autres ressources.

Dans cette optique, la police de Delhi a également mis en place une banque de données numériques de donneurs de plasma pour connecter les nécessiteux aux contributeurs après une authentification en bonne et due forme.

Depuis le début de la pandémie, Delhi a connu plusieurs vagues de Covid-19, mais la phase récente et en cours a conduit à l’effondrement de l’infrastructure de santé, les hôpitaux mettant des messages SOS sur les réseaux sociaux, plaidant pour l’oxygène médical pour les patients admis.

