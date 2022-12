Un flic de Delhi perd 46 kg en 8 mois, lisez son histoire Fat to Fit

Il y a un dicton : « S’il y a une volonté, il y a un chemin ». Un officier supérieur de la police de Delhi a récemment été félicité par le commissaire de police Sanjay Arora pour avoir perdu environ 46 kg en huit mois. Jitendra Mani Tripathi, sous-commissaire de police (métro), pesait environ 130 kilogrammes et faisait face à plusieurs problèmes de santé. Le diabète, l’hypertension artérielle et l’augmentation du taux de cholestérol mettent constamment la santé de l’officier en danger.

Pour cette raison, il a décidé de changer ses habitudes de vie. S’adressant au quotidien hindi LokSatya, il a déclaré qu’il s’était fixé pour objectif de marcher 4,5 lakh pas chaque mois et qu’au cours des huit derniers mois, il avait parcouru plus de 32 lakh pas. L’officier a également remercié ses supérieurs et ses collègues pour leur soutien constant.

Êtes-vous curieux de connaître son régime alimentaire? Partageons-le avec vous.

Selon plusieurs portails d’information, Jitendra Mani a commencé à marcher 15 000 pas par jour et a mangé des aliments plus sains que de la malbouffe. Son régime alimentaire comprenait la réduction des glucides dans ses aliments et ses boissons, un régime de salade de fruits, une salade avant son déjeuner, au lieu de boissons gazeuses, il a opté pour boire de l’eau de coco ou du babeurre l’après-midi, des légumes verts et des grammes avec un chapati ou deux au déjeuner. Pour le dîner, il avait une soupe de légumes.

Après le régime, il a perdu 12 pouces de tour de taille et a ramené son taux de cholestérol au cinquième. L’officier pèse maintenant 84 kilogrammes.

Plus tôt, Vivek Raj Singh Kurkrele, DIG of Law and Order in Assam, a perdu 43 kilogrammes. Le policier a partagé son histoire sur Instagram. Il a déclaré que même après l’entraînement rigoureux du NPA, il s’était évanoui avec un poids de 104 kg, ce qui était une grande réussite pour lui.

L’extrait de la longue légende disait : “Pendant les premiers jours de service, servir dans les zones difficiles de Naxal du Bihar m’a fait reprendre du poids et j’ai atteint jusqu’à 138 kg.”

Il a également déclaré que ses habitudes alimentaires étaient la principale raison de sa prise de poids.

