Un flic de Delhi empêche un artiste de rue de jouer à Connaught Place et se fait critiquer sur Twitter

En se promenant dans les rues de Delhi, les artistes et musiciens, chantant et jouant de la musique rendent la ville encore plus agréable. Il y a souvent des moments où les gens se rassemblent pour écouter ces gens. Cependant, une vidéo récemment devenue virale montre un flic dénigrant l’un de ces artistes et lui demandant de s’éloigner. Mise en ligne sur Twitter par l’utilisateur Rajesh Thailang, la vidéo est très courte dans laquelle on peut voir un policier demander au musicien de se lever et de s’éloigner. Le musicien peut être vu tenant sa guitare et assis sur le sol.

Il y a aussi une foule autour de l’homme. On peut les voir tous les deux se disputer dans la vidéo. “J’ai regardé ce clip sur Instagram.

@DelhiPolice ce n’est pas fait. Ces artistes rendent notre delhi plus esthétique, musical. Honte !!!” lit la légende. Jetez un œil à la vidéo.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 155 000 vues. «Tant de villes à travers le monde ont des artistes qui jouent dans les rues et ils sont appréciés et jamais dérangés par le gouvernement. Autorités ou Police. Malheureusement, en Inde, toutes les restrictions sont imposées à l’homme ordinaire ou aux artistes et non aux politiciens crachant du venin en public. Dommage ! », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Ils sont bien meilleurs que les mendiants. Ils rendent notre voyage dans la rue agréable. Nous ne devrions pas les traiter comme ça.

Une personne a écrit : « Dans les pays européens, il est courant de voir jouer de la musique en public. Mais en Inde, nous ne respectons pas leurs règles civiques et nous n’appliquons pas nos propres normes. En Europe, nous ne voyons aucun chien de compagnie faire caca et cracher dans les rues, ils respectent strictement les normes établies pour garder les rues propres !”

Voici quelques réponses :

Hyper triste ! Ce qui est apprécié et encouragé ailleurs est traité comme une poubelle dans un pays qui a probablement le plus grand bassin de personnes les plus géniales 😊— varun (@varun2210anand) 5 janvier 2023

Ils n’éliminent pas les empiétements de haut niveau et ne font pas sentir la domination sur les plus faibles ! De tels artistes se produisent même dans les rues et les stations de métro de Londres, je ne comprends pas pourquoi tout le monde à Delhi ! — ARJUN JAGADEESH (@arjunjagadeesh) 5 janvier 2023

Lieux publics par susu autorisé hain, guitare kaise baja liya ????— Gaurav (@thatsGaurav4u) 4 janvier 2023

Pourquoi l’Inde est toujours dans la catégorie de liste en développement, pourquoi le classement du bonheur se dégrade, cela montre cet exemple, pourquoi l’Inde ne progresse pas, en raison de cette vieille police de mentalité britannique corrompue,— अमन सिंह (@ AmanSingh1826) 4 janvier 2023

Certaines personnes ont également soutenu la police de Delhi.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici