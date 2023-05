Un financement urgent est nécessaire pour éviter une famine catastrophique dans le nord-est du Nigeria

Au moins 396 millions de dollars sont nécessaires de toute urgence pour empêcher la faim et la malnutrition généralisées dans le nord-est du Nigeria de se transformer en « catastrophe totale », a déclaré jeudi le bureau des Nations Unies dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

« Nous tirons la sonnette d’alarme qu’il y a des gens proches de la faim ou qui meurent (de faim) en ce moment dans le nord-est », a déclaré Matthias Schmale, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour le Nigeria, dans la capitale, Abuja, tout en libérant la nourriture de la période de soudure et plan de crise nutritionnelle.

Les forces de sécurité du nord-est du Nigeria ont combattu les rebelles extrémistes islamiques qui ont lancé une insurrection en 2009 pour lutter contre l’éducation occidentale et pour établir la charia islamique dans la région. Au moins 35 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées à la suite de la violence, selon les données des agences des Nations Unies au Nigeria.

Une faction dissidente du groupe extrémiste Boko Haram, connue sous le nom de province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest, a pris de l’importance, dominant les franges de la région du lac Tchad où ses combattants ciblent souvent les convois et les avant-postes des forces de sécurité.

L’ONU a déclaré que plus de 80% des personnes dans le besoin dans la région durement touchée sont des femmes et des enfants, ce qui les rend plus vulnérables à d’autres formes de crimes et de violence. Il a averti qu’un financement limité pourrait augmenter le risque de famine.

Les groupes d’aide ont signalé un nombre sans précédent d’enfants souffrant de malnutrition dans la zone de conflit alors que la faim ronge de plus en plus de nombreuses familles, y compris celles des zones difficiles d’accès. L’organisation caritative médicale française Médecins sans frontières a déclaré le mois dernier que le nombre d’admissions hebdomadaires d’enfants était deux à trois fois plus élevé que les sommets précédents des cinq dernières années.

Schmale, la coordinatrice humanitaire, a décrit avoir parlé avec des enfants qui passent des jours sans manger suffisamment et avec des mères qui se battent pour la vie de leurs nourrissons mal nourris.

« Plus d’un demi-million de personnes pourraient être confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire d’urgence avec des taux extrêmement élevés de malnutrition aiguë et des cas de mortalité s’il n’y a pas d’intensification rapide et significative de l’aide humanitaire », a-t-il déclaré.