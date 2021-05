Un financement participatif radical antisémite de 65000 $ pour une ville condamnée dans les montagnes du Colorado – RT USA News

Un groupe d’activistes «anticoloniaux» et racistes a «libéré» des terres hautes dans les montagnes du Colorado pour construire une ville utopique pour les minorités. Les commentateurs s’attendent à une rediffusion du culte de Jonestown, mais avec plus d’antisémitisme.

Ouvertement communiste, ouvertement anti-blanc et fièrement antisémite, l’organisation «Black Hammer» n’a pas peur d’un combat. Le compte Twitter du groupe déclenche des invectives toutes les heures contre le «Bête des cavernes» race blanche qu’il considère comme «Colonisateurs», et contre le peuple juif, il accuse de financer le «Des départements de porcs et des systèmes carcéraux qui nous incarcèrent en masse et nous tuent tous les jours. Bizarrement, le groupe a pris une correction sur Anne Frank, qualifiant la victime de l’Holocauste de «Démon de blanchiment», dont la mort – pour eux – a éclipsé les souffrances des peuples colonisés du monde entier.

Le père d’Anne Frank a participé à une armée impériale qui est allée à l’étranger et a tué des Africains tous les jours, mais nous sommes censés pleurer pour le démon de l’eau de Javel. génocide des Palestiniens https://t.co/GDfaqwKwpJ – BH Times (@BlkHmmrTimes) 4 mai 2021

Les membres de Black Hammer ont pris part à des rassemblements et des manifestations à travers le pays, mais les rares reportages des médias sur leurs activités ne mentionnent pas le racisme et la fixation apparemment pathologique sur les Juifs. Au lieu de cela, ils louent le « Groupe activiste » pour avoir organisé des veillées pour les victimes du coronavirus et distribué des masques, de la nourriture et des vêtements à leurs compatriotes de couleur.

Mais alors qu’ils poussent le racisme à la Farrakhan sur Twitter et se retrouvent coincés dans des œuvres caritatives dans les rues, les membres de Black Hammer ont accumulé de l’argent. Une campagne GoFundMe organisée par le groupe a rapporté près de 65 000 $ depuis juillet dernier. Le groupe veut 500 000 dollars pour construire sa propre ville, avec des soins de santé gratuits, un loyer gratuit et pas de flics. Les Blancs et les Juifs ne sont probablement pas les bienvenus.

Lundi, le groupe a annoncé qu’il avait «A réussi à libérer 200 acres de terrain pour construire notre ville», ajoutant que leur Wakanda réel serait « UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES COLONISÉES. » Probablement, «Libéré» dans ce cas signifie « acheté. »

🙌🏾Merci à vous tous, Black Hammer a réussi à libérer 200 acres de terrain pour construire notre ville 🌃! POUR LES PERSONNES COLONISÉES UNIQUEMENT! 👳🏾‍♂️👩🏾‍🦱👲🏻🧕🏾 Nous sommes situés en hauteur dans les montagnes 🏔 10000 pieds dans les airs avec un sol RICHE! Nous avons un lac et trois rivières sur le terrain! pic.twitter.com/aMoFgta4ci – BH Times (@BlkHmmrTimes) 3 mai 2021

Situé quelque part dans le Colorado, le site « Hammer City » a apparemment « Sol riche, » aussi bien que «Un lac et trois rivières.»

Black Hammer n’est pas le premier groupe américain à acheter un terrain sur lequel construire une enclave raciale exclusive. Les nationalistes blancs ont auparavant profité des bas prix des terres dans des États comme le Montana et le Dakota du Nord pour créer des communautés de la «petite Europe pionnière» – des établissements ethniquement homogènes de blancs partageant les mêmes idées.

Mais alors que les racistes du Montana et du Dakota du Nord ont acheté des terres fertiles, les commentateurs ont souligné que l’équipe de Black Hammer pourrait avoir du mal à construire une ville durable si haut dans les montagnes. «Que Dieu ait pitié d’eux», une a écrit, « Car la garrigue aride de l’une des régions les plus habitables historiquement sur terre ne le sera pas. »

« sol riche » siri à quelle fréquence neige-t-il à des moments aléatoires pendant la saison de croissance dans les montagnes du colorodo à 10 000 pieds, quel est le rayonnement solaire à 10 000 pieds et dans quelle mesure cela augmente-t-il le risque de cancer de la peau Siri comment se fait-il que cette terre soit si bon marché https: / /t.co/vDeKOr3wRg – wyatt (@monkeygagreflex) 4 mai 2021

Avez-vous, euh, un sol arable, parce que je pense que vous regardez du calcaire au-delà du premier demi-pouce de terre sèche. – Incroyable Thunderbird (@HitherToFore) 4 mai 2021

Je vais être vrai ici que la terre est belle et totalement inadaptée à ce que vous voulez en faire. Vous n’avez pas acheté ces rivières ou le lac que vous venez d’acheter. L’hiver est brutal dans les montagnes Rocheuses et il commencera à neiger vers le 1er septembre où vous êtes – McHimbo ™ ️ (@ tadpr0le) 4 mai 2021

De nombreux commentateurs prévoyaient que l’expérience s’effondrerait avant que les récoltes échouent inévitablement. Certains l’ont comparé au Fyre Festival en 2017, un festival de musique « de luxe » aux Bahamas qui a promis aux invités une expérience de premier ordre mais les a laissés se battre pour la nourriture dans un village de tentes de fortune. D’autres ont prédit que «Hammer City» se terminerait par une tragédie à la Jonestown.

«Ils finiront par se manger en octobre», un commentateur raillé.

la plupart du temps juste excité pour le moment où le documentaire « Terreur à 10 000 pieds » tombera dans quelques années https://t.co/hcHhu0kanL – poing d’austérité (@dirkbasura) 4 mai 2021

Sur la base uniquement des informations rendues publiques par Black Hammer, il est encore difficile de savoir si le groupe a réellement acheté le terrain ou non. Il est possible que ses membres aient simplement fait une randonnée dans les montagnes et déclaré le terrain «Libéré». Quoi qu’il en soit, le groupe continue de recueillir un flux constant de dons, recueillant plusieurs centaines de dollars depuis l’annonce du « libération. »

