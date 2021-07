Un financement gouvernemental aide la Grande-Bretagne à organiser des événements sportifs d’été | Nouvelles Nouvelles

Matteo Berrettini a remporté le titre au Queen’s Club cet été

British Athletics et la Lawn Tennis Association ont chacun reçu des prêts du gouvernement pour aider à garantir que leurs événements d’été pourraient avoir lieu.

Le ministre des Sports Nigel Huddleston a confirmé que le programme de survie sportive du gouvernement avait aidé à mener à bien la campagne sur gazon de la LTA et à préparer les athlètes pour Tokyo 2020.

La LTA a reçu un prêt de 14,3 millions de livres sterling, qui, selon le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports, a contribué à garantir que les événements à Nottingham, Birmingham, Eastbourne et Queen’s Club pourraient se dérouler avant Wimbledon.

Le ministre des Sports Nigel Huddleston affirme que le financement du gouvernement a aidé le sport à planifier avec confiance

British Athletics s’est vu offrir un prêt de 1,2 million de livres sterling.

Cela aurait soutenu l’épreuve d’essai olympique du mois dernier à Manchester et garantir que le Grand Prix britannique de la Diamond League puisse se dérouler au stade international Gateshead le 13 juillet, alors que les athlètes se préparent pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Huddleston a déclaré: « Il y avait un risque réel que nos talents de tennis et d’athlétisme n’aient pas eu l’occasion de se préparer et de concourir de manière adéquate avant leurs événements les plus importants de l’année.

« Ce financement a permis de planifier les événements de tennis et d’athlétisme en toute confiance, en soutenant nos stars du sport et en veillant à ce que le grand été sportif britannique se poursuive. »