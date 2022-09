Un financement de 2 millions de dollars annoncé pour un plan de soins visant à aider les personnes à risque de suicide en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

AVERTISSEMENT : Cette histoire parle de suicide.

Le gouvernement provincial investit dans des systèmes qui aideront à soutenir les personnes aux prises avec des pensées suicidaires et d’automutilation.

Le 22 septembre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un financement de 2 millions de dollars, qui servira à aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie en améliorant les paramètres des centres de traitement et des services d’urgence.

Les fonds seront destinés à aider à développer un cadre provincial pour les soins du suicide basé sur les meilleures pratiques, les connaissances et l’expertise cliniques locales et les points de vue des personnes ayant vécu des expériences.

Le bureau du coroner de la Colombie-Britannique rapporte qu’il y a eu 582 décès par suicide enquêtés dans la province en 2021. Il y en a eu 597 en 2020 et 634 en 2019.

Les établissements de soins de toute la province auront accès à des stratégies de formation et de gestion normalisées, ainsi qu’à des soins de suivi. Le ministère de la Santé mentale et des Dépendances a ajouté que la recherche internationale montre que le temps après la sortie des soins psychiatriques hospitaliers est une période à haut risque de suicide.

« La prise en charge du suicide est un domaine où nous pouvons et devons améliorer le soutien que nous offrons aux personnes à risque de suicide ou d’automutilation », a déclaré Leah Hollins, présidente du conseil d’administration de la Vancouver Island Health Authority.

« Ces investissements dans les soutiens en santé mentale fourniront à notre personnel des connaissances améliorées et de meilleurs outils pour répondre aux besoins uniques des clients et des familles d’Island Health en matière de soutien, de traitement et de soins.

Ce financement fait partie du plan du gouvernement provincial visant à améliorer les soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances en Colombie-Britannique.

Pour un soutien en santé mentale, visitez : gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health.

