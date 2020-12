Le mois dernier a marqué 20 ans de présence humaine continue sur la Station spatiale internationale (ISS). La recherche scientifique pour améliorer la vie à bord de l’ISS a conduit à d’innombrables développements dans la technologie spatiale, mais elle a également apporté des avantages aux habitants de la Terre.

La technologie d’éclairage LED développée pour aider les astronautes à éviter la privation de sommeil a été adaptée à un usage domestique; un système d’haltérophilie pour garder les astronautes en forme en apesanteur est utilisé dans les entraînements à domicile. À présent, une entreprise qui a conçu un système de purification de l’eau pour l’ISS développe des technologies dérivées ayant le potentiel de fournir de l’eau potable aux endroits qui en ont le plus besoin.

Filtre de la nature

Sur l’ISS, chaque goutte d’humidité, de l’humidité à l’urine, doit être filtrée et réutilisée. Mais le système actuel est très lourd, doit être remplacé tous les 90 jours et ne parvient pas à filtrer certains contaminants, selon la NASA.

La société danoise Aquaporin A / S a développé un nouveau système qui utilise des protéines appelées aquaporines. «C’est essentiellement le mécanisme qui permet à l’eau de traverser la membrane cellulaire des cellules vivantes», déclare Peter Holme Jensen, PDG d’Aquaporin A / S. Dans la nature, ces protéines permettent aux racines des plantes d’absorber l’eau du sol et permettent aux deux reins humains de filtrer ensemble environ 45 gallons de liquide par jour. Ils sont également très sélectifs, empêchant les contaminants de passer.

Après l’avoir testé dans l’espace, la NASA envisage de remplacer son système actuel par l’Aquaporin, mais la technologie trouve également des utilisations plus près de chez soi.

Plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et dans les pays développés, de nombreuses personnes ne font pas confiance à la salubrité de l’eau du robinet. Plus de la moitié des ménages aux États-Unis sont préoccupés par la qualité de leur approvisionnement en eau et seuls 55% des Européens boivent l’eau directement du robinet.

La technologie d’Aquaporin pourrait aider. La société travaille avec des entreprises de traitement des eaux usées – dont BIOFOS, le plus grand service public de traitement des eaux usées du Danemark, et UTB Envirotec en Hongrie – pour éliminer les micropolluants et les microplastiques des eaux usées, les empêchant de s’écouler dans la mer.

Une étude menée à BIOFOS a montré que les aquaporines éliminent plus de 95% des microplastiques et des micropolluants des eaux usées, en utilisant beaucoup moins d’énergie que les systèmes traditionnels.

«Il a un énorme potentiel», déclare Dines Thornberg, responsable de l’innovation de BIOFOS, qui a dirigé l’étude. « Je pense que le système Aquaporin pourrait ouvrir la voie à la création d’une eau potable propre et abordable à partir des eaux usées à l’avenir. Je suis vraiment optimiste que nous pourrons relever les défis de la pénurie d’eau dans de nombreuses régions du monde avec des technologies comme celle-ci. »

De l’eau propre à la maison

Jensen a également repéré une opportunité d’entrer sur le marché de la purification de l’eau domestique – un secteur qui pourrait valoir 24 milliards de dollars d’ici 2025, selon une estimation.

Le mois dernier, Aquaporin A / S a lancé un système de filtration domestique sous l’évier qui fonctionne sans électricité. Le système coûte 650 € et l’entreprise cible actuellement le marché européen. Il prévoit de s’étendre aux États-Unis, puis à l’Inde et à la Chine dans les deux prochaines années.

À mesure que la production augmente, son objectif à long terme est d’offrir un produit abordable pour les régions soumises à un stress hydrique. «Je crois vraiment que nous pouvons faire une différence», déclare Jensen.