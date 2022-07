Un fils parmi les stars des Spurs s’effondre lors d’une séance d’entraînement exténuante pour Conte

Une série de photos et de vidéos issues de la dernière séance d’entraînement organisée par l’équipe de Premier League Tottenham Hotspur a attiré l’attention lundi soir.

Avant la reprise de la Premier League dans moins d’un mois, les Spurs se sont envolés pour la Corée du Sud samedi soir, en vue d’un camp d’entraînement intensif.

Désormais sous la surveillance d’Antonio Conte pour la pré-saison pour la toute première fois, les stars des Lilywhites, à leur tour, prédisaient sans aucun doute une période difficile dans les jours à venir.

Les pratiques impitoyables du tacticien italien Conte pour mettre ses joueurs en forme pour le décalage des saisons sont connues depuis longtemps, avec des stars comme Chelsea et la Juventus ayant nommé l’ancien milieu de terrain comme le patron le plus exigeant de leur carrière.

Et pourtant, sur la base des dernières images faisant le tour au cours de la journée à ce jour, les joueurs de Tottenham ont néanmoins été choqués.

Cela vient du fait que le patron du club n’a montré aucune pitié en poussant son équipe à ses limites.

Bien que la session de la journée ait marqué la première pour beaucoup à la suite de leurs vacances d’été, ces joueurs ont été contraints de voir une session intensive de plus de deux heures.

Les attaquants vedettes Harry Kane et Heung-min Son faisaient partie de ceux qui ont été aperçus en train de s’effondrer sur le gazon au cours de la journée.

Et pourtant, on leur a simplement dit de “se lever et repartir”, le genre d’attitude qui, bien que difficile à gérer sur le moment, profitera sans aucun doute énormément à l’équipe de Tottenham lors du démarrage de la saison.

Découvrez ci-dessous quelques-unes des meilleures photos et vidéos de la première séance d’entraînement des Spurs à Séoul:

Son Heung-min ressent les effets des exténuants exercices de pré-saison de Conte 😳pic.twitter.com/g5mvtjlPV1 – Le Web des Spurs (@thespursweb) 11 juillet 2022

Séances d’entraînement brutales sous Conte. Les joueurs sont soumis à des répétitions de lancers complets après deux heures d’entraînement. Les joueurs abandonnent, sentant la chaleur et le rythme, avant de rejoindre le groupe. Kane et Son parmi ceux qui ressentent le rythme, s’effondrent puis se rejoignent. pic.twitter.com/AOhSDvwAMS – Alasdair Gold (@AlasdairGold) 11 juillet 2022

Ces joueurs s’entraînent maintenant depuis près de 2 heures. Certains se sont laissés tomber au sol (plusieurs fois) mais on leur a simplement dit “relevez-vous et repartez”.

Je n’ai JAMAIS vu des joueurs travailler aussi dur pendant une pré-saison. Même Kane et Son ont laissé tomber en pensant que c’était la dernière longueur ! #COYS pic.twitter.com/61ZPRkNib2 – Chris Cowlin (@ChrisCowlin) 11 juillet 2022

