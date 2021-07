Un fils kidnappé il y a 24 ans en Chine retrouve son père dans une étreinte émotionnelle

Grâce au traçage ADN et au dévouement d’un père, un homme en Chine a retrouvé son fils après 24 ans. Lorsque le fils de Guo Gangtang n’avait que deux ans, il a été kidnappé par des trafiquants d’êtres humains à l’extérieur de leur domicile dans la province de Shandong, en Chine.

En 1997, lorsque son fils a été enlevé, les suspects avaient prévu de kidnapper et de vendre l’enfant pour de l’argent.

Le ministère chinois de la Sécurité publique a déclaré que la police avait pu retrouver l’identité de son fils et le retrouver grâce à des tests ADN. Global Times a rapporté que deux suspects, qui sortaient ensemble à l’époque, prévoyaient de kidnapper l’enfant et de le vendre. La suspecte, nommée Tang, a emmené le fils de Gangtang alors qu’il jouait à l’extérieur de sa maison. Ensuite, le fils a été vendu dans une province voisine appelée Henan.

Dimanche, le père et le fils ont été photographiés en train de s’embrasser pour la première fois en 24 ans. Son fils a été retrouvé vivant dans la même province où il avait été kidnappé plus de deux décennies plus tôt.

La réunion a été diffusée sur la télévision d’État chinoise CCTV, au cours de laquelle la mère a pu être entendue en train de pleurer : « Mon bébé, tu es revenu.

« Maintenant que l’enfant a été retrouvé, tout ne peut qu’être heureux à partir de maintenant », a déclaré Gangtang lors des retrouvailles. « C’est un jour important pour moi.

En recherchant son fils, Gangtang a parcouru plus de 310 000 milles sur sa moto. Il a passé des années à chercher mais aussi à aider à réunir d’autres familles en Chine, selon le Global Times.

Le voyage de Gangtang et son dévouement à retrouver son fils ont été l’inspiration derrière le film « Lost and Love » avec Andy Lau et Jing Boran.

« Je voudrais dire à frère Guo que j’admire votre persévérance », a-t-il déclaré, selon le South China Morning Post.

« Seulement sur la route, j’ai eu l’impression d’être un père », a-t-il déclaré au Qilu News basé à Shandong en 2015 avant la sortie du film. « Je n’ai aucune raison d’arrêter [searching]. Et il m’est impossible de m’arrêter.

