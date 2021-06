Un fils dévasté s’est précipité chez lui de Belgique en Australie pour voir sa mère mourante – seulement pour qu’elle meure alors qu’il était en quarantaine

Un fils DÉVASTÉ s’est précipité à l’autre bout du monde pour voir sa mère mourante, mais elle est malheureusement décédée alors qu’il était coincé en quarantaine à l’hôtel.

James Turbitt était impatient de rentrer chez lui en Australie depuis la Belgique pour être aux côtés de sa mère, mais a été contraint d’être mis en quarantaine à l’hôtel à Victoria.

M. Turbitt, qui a été testé négatif pour Covid-19 et qui a subi une double piqûre, est arrivé en Australie vendredi, pour être informé le lendemain que sa mère n’avait que 12 heures à vivre.

Malgré ses supplications auprès des autorités, il n’a pas été autorisé à se rendre en Australie-Occidentale pour la voir avant sa mort.

Il n’a pu dire son dernier au revoir que via une connexion Internet de l’hôtel et sa mère est finalement décédée à l’hôpital Fiona Stanley de Perth dimanche à 1h30 du matin.

Depuis le début de la pandémie, les voyageurs arrivant en Australie sont tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant deux semaines, à quelques exceptions près où les gens ont été autorisés à s’isoler chez eux.

S’adressant à Ten’s The Project, M. Turbitt a exprimé sa colère contre les lois de quarantaine « déplorables ».

« C’est un cauchemar absolu, la pire période de ma vie », a-t-il déclaré.

« Je suis dévasté, le cœur brisé et assez gêné d’être australien en ce moment. Les lois sur la quarantaine ici sont absolument déplorables.

« Ils donnent ces exemptions de compassion, mais je ne sais pas à qui ils les donnent. Ils les donnent aux célébrités, Nicole Kidman, Tom Hanks …

« Je comprends qu’ils essaient de garder Covid à l’extérieur, mais ils ne devraient pas le faire comme ça. »

M. Turbitt, un citoyen australien, a déclaré qu’il avait été contraint de se rendre directement à Melbourne car aucun vol n’était disponible pour Perth.

M. Turbitt, qui vit à Anvers, affirme que le ministère de la Santé de Victoria lui a dit que même s’il bénéficiait d’une exemption, il devrait affréter son propre avion vers l’Australie-Occidentale pour s’assurer qu’il ne mettrait personne en danger, news.com.au rapports.

Il avait auparavant été testé négatif au Covid-19 le 13 juin, avant de quitter Bruxelles et de nouveau avant d’embarquer pour son vol à destination de Melbourne.

L’homme qui n’avait pas vu sa mère depuis deux ans était coincé à Stamford Plaza à Melbourne et a déclaré que les autorités n’étaient pas serviables et faisaient preuve d’une « fausse empathie ».

Malgré ses efforts pour expliquer la situation aux responsables de la santé, ses demandes ont été refusées.

M. Turbitt a maintenant entamé une grève de la faim dans le but de modifier le processus, qualifiant les lois de quarantaine d' »inhumaines ».

« Quand je suis arrivé à l’hôtel, j’ai dit ‘Je ne mange pas parce que j’ai besoin que quelqu’un m’écoute », a-t-il déclaré à NCA NewsWire.

« Personne d’autre ne devrait avoir à vivre ça. Je sais que ce n’est pas la meilleure chose à faire, mais c’est immoral, c’est inhumain.

« C’était une femme adorable, attentionnée et compatissante, elle était elle-même infirmière, nous nous parlions tous les jours.

« J’aimais ma mère de tout cœur et j’ai dû passer ses derniers instants enfermé dans une chambre d’hôtel en quarantaine toute seule, impuissante.

« Personne ne sait ce que cela fait, sauf moi. C’était la chose la plus pénible que j’aie jamais eu à faire.

« Il doit y avoir des changements à ces lois inhumaines … afin qu’à l’avenir d’autres personnes dans ma situation puissent tout simplement pouvoir dire au revoir. »

Il a ajouté que les responsables de la santé avaient depuis demandé les détails des funérailles pour pouvoir fournir une exemption.

« Je suis assis ici tout seul, je ne peux pas prendre un avion domestique là-bas, ils ne me laisseront pas conduire là-bas, je n’ai pas 50 000 $ pour un vol charter, ma sœur ne peut même pas penser à un enterrement droit maintenant et je ne peux même pas me permettre d’y aller si j’y étais autorisé », a-t-il déclaré.

« Je me sens vraiment déçu par mon propre pays. J’ai vraiment cru en quittant Bruxelles que j’allais pouvoir voir ma mère.

« Je suis un citoyen australien, ils devraient être là pour m’aider en cas de besoin. »