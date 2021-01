Le fils d’un millionnaire «sans égard pour la valeur de l’argent» a sauté dans la Tamise après avoir réalisé «l’étendue de son vide», a déclaré sa mère lors d’une enquête.

Alexander Stern, le fils de l’homme d’affaires de papeterie et collectionneur de Ferrari Ronald Stern, s’est suicidé en janvier 2020.

Il avait disparu depuis près de trois mois avant que son corps ne soit retrouvé par un canoéiste le 4 avril.

La mère de M. Stern, Susan, a déclaré lors d’une enquête à Reading que son fils avait lutté contre une «incapacité à faire la différence entre réalité et fiction» tout au long de sa vie et n’avait jamais réussi à trouver le bonheur au travail.

Elle a dit qu’en tant qu’enfant, il était «sociable et intéressé par la nature», mais en grandissant et en fréquentant l’école de rugby indépendante d’élite, il est devenu un adolescent problématique avec «un mépris total pour la valeur de l’argent».

Pendant ses études à l’Université d’Édimbourg, M. Stern a demandé plus d’argent en plus de l’allocation qu’il recevait de ses parents et a finalement cessé de suivre des cours à l’European Business School.

Il a d’abord créé sa propre entreprise de produits de toilette avant de s’installer dans l’entreprise de son père pendant six ans, passant d’un département à l’autre sans jamais paraître beaucoup apprécier le travail, selon l’enquête.

M. Stern a ensuite utilisé l’héritage «substantiel» de sa grand-mère pour voyager à travers l’Europe et l’Afrique du Sud entre 2016 et 2019.

Il a été diagnostiqué avec un TDAH et un trouble de la personnalité à son retour à la maison et a commencé à assister aux réunions de Narcotiques Anonymes, selon l’enquête.

M. Stern a exprimé des pensées suicidaires dans les semaines précédant sa mort, a ajouté sa mère, après s’être vu prescrire des médicaments contre l’anxiété et la dépression.

«Il a manqué d’énergie et d’options et a réalisé l’étendue de son vide», a-t-elle déclaré.

M. Stern a réservé un hôtel à Battersea avant sa disparition et a retiré 20000 £ d’un distributeur automatique de billets avant d’être vu pour la dernière fois dans un pub de Sonning.

La cause médicale de la mort de M. Stern est restée «indéterminée» à la suite d’un autopsie, mais le coroner adjoint Alan Blake s’est dit convaincu que M. Stern «s’est suicidé et avait l’intention de le faire».

«Alexander Stern était un jeune homme de 36 ans qui avait des antécédents de santé mentale troublés», a-t-il déclaré.

«Bien qu’il ait manifestement eu un certain nombre de dons et de qualités, sa vie d’adulte n’a pas apporté le succès et la stabilité dont il aspirait manifestement.