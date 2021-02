Un fils HEARTBROKEN n’est pas autorisé à rendre visite à sa mère atteinte de démence dans une maison de soins parce qu’elle a «des semaines à vivre plutôt que des jours».

Ryan Mee a appris qu’il ne pouvait voir sa mère, Gillian, 68 ans, que lorsqu’elle était dans ses « derniers jours », conformément aux directives de Public Health Wales.

Les directives du gouvernement du Pays de Galles stipulaient que «les visites dans des circonstances exceptionnelles telles que la fin de la vie devraient se poursuivre».

En revanche, les directives du gouvernement anglais indiquaient clairement que les visites à domicile étaient autorisées au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Alors que les visites à l’intérieur en contact étroit n’étaient pas autorisées, les visites impliquant des écrans, des modules et à travers les fenêtres étaient autorisées.

Parler au Courrier en ligne, Ryan a affirmé qu’on lui avait dit que les règles actuelles au Pays de Galles ne s’appliquaient qu’aux derniers jours de la vie de quelqu’un.

Lui et sa sœur avaient reçu un appel de l’infirmière de district qui fait le tour de la maison de soins il y a deux semaines, a-t-il dit.

«Elle a dit:« Je me préparerais parce que maman a perdu beaucoup de poids », a déclaré la femme de 41 ans.

«Elle a dit que nous pourrions parler des semaines.»

La démence du lobe frontotemporal de Gillian signifiait qu’elle ne pouvait plus communiquer et ne pouvait donc plus participer aux appels vidéo comme alternative.

Ryan a déclaré que sa sœur et lui avaient rendu visite à leur mère jusqu’à présent et avaient été testés négatifs pour le coronavirus à chaque fois, en utilisant des tests de flux latéral à la maison de soins.

Les visiteurs devaient porter des tabliers et porter des masques et des écrans faciaux pendant toute la durée de leur visite d’une heure, a-t-il déclaré.

Ryan ne voulait pas nommer le foyer de soins du sud du Pays de Galles, qui, selon lui, avait accueilli les visites, malgré leur contradiction avec les règles du gouvernement.

Lundi, il a répondu à un appel du directeur de la maison de retraite pour lui dire que sa visite n’allait pas avoir lieu ce jour-là, car sa mère n’était pas en «fin de vie».

La maison de soins recevait un médecin généraliste pour l’évaluer, a dit Ryan.

« Le médecin généraliste est entré et à leur avis, elle a des semaines, voire des mois, plutôt que des jours à vivre et que nous ne sommes pas autorisés à la voir.

«J’ai téléphoné à PHW (Public Health Wales) parce que c’est ce que la maison de soins me dit qu’ils doivent respecter.

APPEL À CHANGEMENT DES RÈGLES À DOMICILE

«Ils ont dit que les règles sont essentiellement une règle générale qui n’aide pas les gens dans notre situation, mais en fin de compte, cela ne se résume pas à des circonstances exceptionnelles.»

L’opinion de Public Health Wales était que la famille ne devrait pas voir un résident dans la maison de soins à moins que ce ne soit une « fin de vie » dans quelques jours.

Le «truc idiot», a dit Ryan, c’est que sa mère s’est fait vacciner samedi dernier.

«Ma sœur a été vaccinée», a-t-il ajouté.

«Nous allons à la maison, faisons un test négatif, puis nous marchons à l’extérieur, en montant un escalier et directement dans sa chambre portant un tablier, un masque et un écran facial. «

«Maintenant, nous devons attendre que le médecin généraliste dise qu’elle a des jours à vivre et que nous sommes d’accord pour aller nous asseoir avec elle.

Gillian Mee a emménagé pour la première fois dans une autre maison de soins en 2019, quelques mois après que son mari Neil a reçu un diagnostic de cancer du poumon et est décédé.

DÉCISION ‘INHUMANÉ’

Elle a emménagé dans sa maison actuelle en juillet de l’année dernière, les restrictions relatives aux coronavirus empêchant sa famille de l’aider à déménager.

Elle n’avait reçu que quelques visites de sa famille depuis son emménagement, en raison des restrictions liées à la pandémie.

Ryan a déclaré: «À partir de septembre, nous avons été empêchés de la voir lorsque Rhondda est entrée en lock-out local et en gros, rien ne s’est passé.

«On ne nous a même pas dit que nous pourrions avoir à nouveau des visites à l’extérieur.»

Ryan avait écrit au ministre de la Santé du Pays de Galles, Vaughan Gething, ainsi qu’au premier ministre Mark Drakeford, appelant à un changement des règles de visite à domicile.

«S’il vous plaît, aidez-moi à comprendre pourquoi vous traitez ainsi les personnes vulnérables dans les foyers de soins atteints de démence et pourquoi les conseils de PHW sont en mesure de dicter qu’avec toutes les précautions et évaluations des risques en place, nous ne pouvons pas être avec elle alors qu’elle approche de la fin de sa vie?

«Le PHW me dit que ses directives sont destinées à être un guide général et que cela est en cours de révision à l’arrière du programme de vaccination.

«Si nous attendons vos politiques et règles mises à jour, je suis sûr qu’il sera trop tard pour ma mère.»

«Cela semble assez inhumain étant donné que vous prenez toutes les précautions et que la maison elle-même est heureuse pour nous d’entrer, c’est juste la politique et la bureaucratie qui disent qu’elle ne coche pas cette case, elle a trop longtemps à vivre.

Un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré au Mail Online: «C’est une période très difficile pour les personnes vivant dans des maisons de retraite qui n’ont pas pu voir leur famille.

«Nous devons trouver un équilibre entre la protection des personnes contre le coronavirus et la promotion de leur santé et de leur bien-être grâce à des contacts vitaux avec leurs proches.

«Nos conseils sur les visites à domicile de soins indiquent clairement que, même si nos cas sont très élevés et que nous sommes au niveau d’alerte quatre, les visites à l’intérieur devraient être soutenues dans des circonstances exceptionnelles.

«Ceux-ci incluent – mais ne sont pas limités à – la fin de vie. Cela a été le cas tout au long de la période pandémique. Les maisons de retraite sont invitées à considérer ces demandes avec sensibilité et sur une base individuelle. »