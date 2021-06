Un film sur les fusillades dans une mosquée néo-zélandaise qui se concentre sur la PM Jacinda Ardern fait face à un boycott et à des accusations de «sauvorisme blanc»

Le film, intitulé » They Are Us « , se déroule en mars 2019, dans les jours qui suivent l’attaque meurtrière de deux mosquées perpétrée par le suprémaciste blanc Brenton Tarrant. Le terroriste condamné a tué 51 personnes dans l’attaque, ce qui en fait la fusillade de masse la plus sanglante de l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

Mais le protagoniste du script n’est pas un premier intervenant ou un survivant de la tragédie. Selon le Hollywood Reporter, le film tournera principalement autour d’Ardern, montrant comment le Premier ministre a rallié la nation et a fait passer une interdiction des fusils d’assaut, à la suite des horribles fusillades. Le titre du film est inspiré d’un discours que le Premier ministre a prononcé en réponse à l’attaque. Ardern sera interprété par l’actrice australienne Rose Byrne.

Glen Basner de FilmNation Entertainment, qui recherchera des bailleurs de fonds internationaux pour le film au prochain Festival de Cannes, a déclaré que le scénario raconte un « histoire inspirante » sur comment « un leader fort » peuvent changer des vies quand ils « travailler à partir d’un lieu de compassion, d’amour et d’une conviction inébranlable pour faire ce qui est juste ».

Mais le sujet du film a été accueilli avec incrédulité et colère par les membres de la communauté musulmane de Christchurch.

Tony Green, membre de l’une des mosquées de Christchurch qui a été attaquée et qui a agi en tant que porte-parole de la communauté musulmane à la suite de la fusillade, a déclaré que lui et d’autres étaient « aveuglé » par des informations sur la production du film.

La sœur de l’une des victimes de la fusillade a déclaré aux médias néo-zélandais qu’elle avait entendu parler du film sur Twitter, ajoutant que « on dirait que c’est juste en majuscule » sur la tragédie. Elle a dit qu’elle ne pensait pas que le film serait bien reçu en Nouvelle-Zélande.

L’Association musulmane de Christchurch a fait écho à des préoccupations similaires.

« Il y a encore beaucoup de sensibilités autour des événements tragiques du 15 mars et bien que la reconnaissance de notre Premier ministre pour sa réponse aux attaques soit bien méritée, nous nous demandons le moment choisi et si un film est approprié en ce moment », a déclaré le porte-parole Abdigani Ali.

Le film controversé a poussé de nombreux Néo-Zélandais à exprimer leur colère en ligne, ce qui a incité le hashtag « # TheyAreUsShutdown » à se répandre dans le pays. En quelques heures, une pétition a été créée qui appelait Ardern à « dénoncer fermement le film » et rassurer le public que le gouvernement ne soutient pas sa production.

Amis du cinéma et des médias – s’il vous plaît faites votre part pour #IlsSontNousFermer. Aucune excuse pour soutenir un film hollywoodien qui n’est pas de la communauté et utilise les horreurs des attaques de la mosquée ChCh comme toile de fond pour le développement du personnage de Rose Byrne. https://t.co/5EgSM6yquB — Kera O’Regan | en pause (@keraoregan) 11 juin 2021

Les observateurs sur les réseaux sociaux ont dénoncé le film comme un exemple de « suprémacie blanche » et « saviorisme blanc ».

Oui, ce 👇🏽 est la suprématie blanche d’ailleurs #IlsSontNousFermerhttps://t.co/hsoEa33qOC – Golriz Ghahraman (@golrizghahraman) 11 juin 2021

Voici ma version chaude #IlsSontNousFermer – Je te l’avais dit (que les blancs se mobiliseraient & s’armeraient #IlsSontNous au profit de leurs propres récits de sauveur/shéros blancs et, ce faisant, marginaliser les f ** outta nous musulmans Kiwis). Il n’a jamais été question de ‘nous’. – Hala (@_halansr) 11 juin 2021

Déplacement de l’attention du terrorisme blanc vers le sivorisme blanc. – Doux-Cochon (@tomobosa) 11 juin 2021

La productrice néo-zélandaise à l’origine du film, Philippa Campbell, a insisté pour que le scénario « illustre la réalité qu’il y avait une foule de héros au cours de cette semaine, y compris le Premier ministre, des membres des deux mosquées et des citoyens de Christchurch. »

La fureur suscitée par le film prévu a incité Ardern à publier une déclaration indiquant clairement qu’elle n’avait rien à voir avec sa production. « Le Premier ministre et le gouvernement n’ont aucune implication dans le film », a déclaré un porte-parole du leader néo-zélandais.

Les producteurs du film poursuivent toujours le projet, mais ont déclaré qu’ils envisageraient de faire don des bénéfices aux survivants et aux efforts de lutte contre le terrorisme.

