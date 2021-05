Un film sur la guerre du Congo, ‘Mercy of the Jungle’

Situé au Kivu, à la lisière orientale de la République démocratique du Congo, «The Mercy of the Jungle» arrache la peur existentielle de sa vanité immersive, à la suite d’une paire de soldats rwandais emportés dans la brume des conflits multinationaux et régionaux qui ont éclaté en la fin des années 90. Envoyés avec l’objectif vengeur de traquer les rebelles ethniques hutus, les hommes bravent les éléments et comptent avec leur propre complicité dans la perpétuation de la violence. Le cinéaste et co-scénariste Joel Karekezi, un survivant du génocide rwandais qui a contribué au bouleversement militaire décrit dans le film, contourne la leçon d’histoire globale ici, choisissant à la place un témoignage subjectif sur le terrain. .

Séparés accidentellement de leur unité, Xavier (Marc Zinga), un vétéran endurci, et Faustin (Stéphane Bak) une nouvelle recrue, plongent au fond de la jungle dangereuse pour éviter l’ennemi sur la route principale. Voyager dans la nature comporte les défis attendus, tels que des conditions météorologiques extrêmement volatiles et des hallucinations fébriles. Dans le même temps, l’environnement rendu palpable du film, avec un feuillage étonnamment dense et des paysages sonores naturels éclatants, renforce la nature vertigineuse de la guerre sans recourir à la titillation ou aux images idéalisées qui pourraient glorifier la douleur et la souffrance.

Le film attire également l’attention sur la manière dont la lutte d’une personne pour survivre peut avoir un effet d’entraînement dévastateur. Dans un aparté particulièrement poignant, un village pleure un soldat retrouvé mort après une rencontre avec les deux hommes. Plus tard, ils se font passer pour des soldats congolais eux-mêmes pour bénéficier de l’hospitalité locale. Contrairement aux attentes, cette tournure des événements moralement douteuse n’est pas utilisée pour son potentiel passionnant. La facilité avec laquelle Xavier et Faustin s’intègrent dans cette communauté «étrangère» révèle la nature arbitraire des frontières territoriales et des distinctions entre amis ou ennemis – telle est l’insignifiance de la guerre moderne. La miséricorde de la jungle

Non classé. En français et swahili, sous-titré. Durée: 1 heure 31 minutes. Regardez sur Film Movement Plus.