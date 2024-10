Un film suit des enfants canadiens confrontés à la cécité lors d’un voyage autour du monde

Le voyage d’une famille québécoise autour du monde alors que trois de ses quatre enfants risquent de perdre la vue à cause d’une maladie génétique rare est le sujet d’un nouveau documentaire présentant leurs voyages à couper le souffle.

Edith Lemay et Sébastien Pelletier ont opté pour l’aventure unique après avoir été confrontés à la rétinite pigmentaire, une maladie héréditaire et incurable.

Ils voulaient emmener leurs enfants — Mia, 13 ans, Léo, 11 ans, Colin, 9 ans et Laurent, 7 ans — dans un voyage inoubliable pour remplir leur mémoire visuelle d’un maximum de belles choses. Léo, le fils aîné, est le seul à ne pas avoir le gène.

«Nous voulons simplement que les parents réalisent que peu importe la gravité de la situation, il y a toujours quelque chose de bon dans cette situation», a déclaré Lemay en entrevue mardi avec Matinée d’actualité mondiale. « Si vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas faire, les choses iront mieux. »

Clignoterle film documentaire du National Geographic qui sortira en salles le 4 octobre, suit la famille à travers le monde. Il les documente depuis leurs promenades à dos de chameau en Égypte jusqu’à leurs randonnées dans l’Himalaya, alors qu’ils admirent de magnifiques paysages et vivent des expériences avant de perdre la vue.

Edith Lemay et Sébastien Pelletier ont parcouru le monde avec leurs quatre enfants.

Édith Lemay



Lemay a déclaré qu’au début, ils avaient été approchés par une société de production au sujet du documentaire et qu’ils pensaient que ce serait un bon souvenir pour leurs enfants.

« Nous n’aurions jamais imaginé devenir aussi gros », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient déjà été nerveux à l’idée que leurs enfants participent à des expériences plus audacieuses, comme nager dans des eaux rapides, les parents ont embrassé ces moments.

« Évidemment, mais je pense que c’est quelque chose avec lequel nous sommes à l’aise et cela apporte tellement de joie aux enfants », a déclaré Pelletier. « Nous aimons dire que nous prospérons dans le chaos et que nous ne sommes pas aussi bons dans la routine. Donc pour nous, c’est une bonne expérience et ce sont des souvenirs qui resteront là pour toujours.

Il s’agissait également de laisser leurs enfants tester leurs propres limites et apprendre d’eux.

« Si vous les laissez trouver leurs propres limites, vous serez toujours étonné de voir à quel point ils sont bons et ce qu’ils peuvent faire », a déclaré Lemay.





Une famille québécoise parcourt le monde avant que des enfants ne deviennent aveugles



La famille a entrepris le voyage en mars 2022, après avoir fait et annulé des projets à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19. Lemay a documenté leurs aventures au cours de l’année suivante avec beaucoup de soin, avec leurs photos et vidéos de moments magiques en ligne – qui ont attiré une attention médiatique massive. La mère de quatre enfants a également écrit son propre livre, Plein leurs yeuxsur leur voyage et leur vie.

Les parents disent qu’ils ont essayé de donner à leurs enfants des outils pour faire face à une maladie incurable et tracer leur propre chemin dans la vie.

« Ce que nous essayons de leur montrer, c’est que votre monde sera différent, mais qu’il vous appartient de le créer », a déclaré Pelletier. « C’est donc encore grand ouvert. C’est plus un message d’espoir qu’un message de désespoir.

