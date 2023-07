Un film secret tourné à Kelowna ouvre la voie à de plus grosses productions

Un film secret tourné à Kelowna enthousiasme les cinéastes et les studios.

Bien que les détails du film ne puissent pas encore être publiés, la production de niveau deux disposait d’un budget de 5 millions de dollars.

« C’était formidable de voir de si beaux décors construits dans les murs des studios de cinéma de Kelowna. Chaque élément d’infrastructure que nous pouvons ajouter à l’industrie, plus notre industrie sera grande », a déclaré John Summerland, le commissaire au cinéma d’Okanagan.

L’investissement du tournage du film à Kelowna suivrait une tendance des productions à s’éloigner des centres traditionnels.

Les studios de cinéma de Kelowna étaient l’un des lieux utilisés pour le tournage.

« La ville a vu assez régulièrement des productions avec des budgets de l’ordre de 500 000 $ à 2 000 000 $, mais ce dernier film signifie un niveau supérieur pour la région », a déclaré le propriétaire James Alton. « C’est excitant de voir cela se produire en temps réel. »

Le studio a ouvert il y a environ un an avec un équipement professionnel d’éclairage et de sonorisation.

« Notre plan a toujours été de créer un lieu de tournage plus important dans la ville pour inclure potentiellement la réaffectation d’une zone de la ville », a déclaré Alton, « Notre vision est un achat de terrain de 20 acres pour créer un espace de tournage en direct sur le terrain. à des fins cinématographiques et télévisuelles construites à proximité des services locaux.

On dit que le changement de l’industrie cinématographique à Kelowna attire davantage de travailleurs et de professionnels qualifiés, ce qui fait croître la communauté.

